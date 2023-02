Banestes recebe mais de 31 mil inscrições para concurso

Um total de 31.489 pessoas se inscreveu nos concursos públicos do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), da Banestes Seguros e da Banestes Corretora. O certame é destinado à formação de cadastro de reserva, em diversos cargos de níveis médio e superior, nas três instituições. As provas serão aplicadas no dia 05 de março.

O cargo de técnico bancário, para nível médio, é o que tem maior número de inscritos: 26.457. Em seguida, vem o cargo de assistente securitário da Banestes Seguros, com 1.521 candidatos; analista econômico financeiro (gestão financeira), com 1.164; e assistente securitário da Banestes Corretora, com 894.

Na sequência, 532 pessoas se inscreveram para disputar uma das vagas para assistente social; 529 para analista econômico financeiro (gestão contábil); 368 para analista de comunicação e 24 para analista econômico financeiro (gestão estatística).

A relação nominal das inscrições deferidas está disponível no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), empresa organizadora do processo seletivo, no link conhecimento.fgv.br/concursos/banestes22. No próximo dia 27 será disponibilizado, no mesmo site, o cartão de inscrição com o local de prova de cada candidato.

Os editais completos do concurso público 2022 para o Banestes, Banestes Seguros e Banestes Corretora estão disponíveis no site oficial do banco (www.banestes.com.br), na área Publicações Legais, seção “Concurso Público“; e também no site da organizadora do concurso. O processo seletivo tem validade de dois anos e poderá ser prorrogado por igual período.

A prova será aplicada em 05 de março de 2023 para todos os inscritos, com questões de múltipla escolha, sendo 70 questões para os cargos de nível médio e 80 para os de nível superior. Os candidatos aos cargos de nível superior farão o processo seletivo na parte de manhã (das 8h às 12h); os de nível médio, à tarde (das 15h às 19h). O resultado final do concurso, com a sua homologação, está previsto para o mês de maio.

Serão classificados os candidatos aprovados com as maiores notas, e de acordo com os requisitos previstos no Edital, até o limite do cadastro de reserva, no qual serão observadas as reservas de vagas legalmente previstas aos negros, indígenas e pessoas com deficiência. A oferta de vagas será realizada conforme necessidades operacionais do Banestes.

As provas objetivas ocorrerão nos municípios de Vitória, Vila Velha, Colatina, Linhares, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim, Venda Nova do Imigrante e Guarapari. Já para o cargo de assistente securitário (Banestes Seguros e Banestes Corretora) o certame acontecerá somente na Capital.

Cargo Inscrições Homologadas Analista de comunicação 368 Analista econômico financeiro – gestão contábil 529 Analista econômico financeiro – gestão estatística 24 Analista econômico financeiro – gestão financeira 1.164 Assistente social 532 Técnico bancário 26.457 Assistente securitário – Banestes Seguros 1.521 Assistente securitário – Banestes Corretora 894 Total 31.489 Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Banestes

Jardel Torezani

[email protected]

Fonte: Governo ES