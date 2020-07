Banestes realiza leilão de imóveis no próximo dia 22

.

Com o tema “A natureza sou eu”, o Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo – edição Reserva, abre inscrições para o concurso de fotografia, vídeo e história, voltado para professores e estudantes matriculados no Ensino Fundamental e Médio de escolas localizadas na região das Montanhas Capixabas.

O concurso faz parte da edição reformulada do festival, que este ano será realizada on-line, devido à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). As inscrições nas três categorias vão até o dia 30 de agosto de 2020 e podem ser realizadas no site www.cineema.com.br/inscricoes2020.

Seleção

Serão selecionadas fotografias feitas por dispositivo celular, vídeos de um minuto, e histórias em formato de redação, crônica, conto, poesia ou texto livre que tratem do tema “A natureza seu redor”. O concurso irá premiar as melhores iniciativas em cada categoria. Entre os prêmios estão smartfones, caixas de som e tablets. Professores e escolas com maior número de inscritos concorrem a kit multimídia composto por computadores, câmera fotográfica e smartfones.

Escolha sua categoria e participe:

Concurso de vídeo

“Que histórias e memórias têm o seu lugar?”

A região das Montanhas Capixabas guarda incríveis histórias que fazem parte do imaginário popular. Se você conhece alguma delas, que tal nos contar em um vídeo de um minuto?

Concurso de Fotografia

“A natureza ao redor: da janela ou do quintal”

Qual a natureza que está a seu redor? As fotografias tiradas por dispositivo celular serão julgadas por sua originalidade, composição, impacto e mérito artístico.

Concurso de histórias

“Quais as lendas e histórias relacionadas ao meio ambiente do seu lugar que você tem para contar?”

Serão selecionadas histórias (em formato de redação, crônica, conto, poesia ou texto livre) que se relacione o tema.

Cine.Ema On

A edição remodelada do festival contemplará a realização do Cine.Ema na Reserva Ambiental Águia Branca, edição anualmente realizada dentro da Reserva Ambiental Águia Branca, em Vargem Alta, e o público de todo o Brasil terá acesso aos filmes selecionados em uma plataforma on demand nos meses de setembro e outubro.

O Cine.Ema

O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo – Cine.Ema – é um projeto cultural multiplataforma, cujo objetivo é gerar consciência ambiental por meio do cinema, com difusão e premiação de obras audiovisuais. Inspirado na Pedra da Ema, ícone paisagístico e natural do distrito de Burarama e no significado universal da Ema, mãe natureza, o evento foi realizado pela primeira vez em 2015.

O projeto promove atividades formativas para crianças e adultos de comunidades que margeiam patrimônios naturais brasileiros, além de seminários ambientais reflexivos e temáticos que envolvem os desafios sustentáveis do nosso tempo. O Cine.Ema integra a rede de realizadores de festivais ambientais do Brasil e é o único festival de cinema anual com este recorte temático a ser realizado no Espírito Santo.

O Cine.Ema – é uma realização da Caju Produções e do Ministério da Cidadania com o patrocínio da BRK Ambiental e do Grupo Águia Branca.

