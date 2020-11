Banestes oferece taxas a partir de 6,20% ao ano para crédito imobiliário no Salão do Imóvel

O Governo do Estado realiza, nesta terça-feira (10), no Bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, a primeira ação do Projeto Agência Itinerante do Trabalho, também batizado por Sine Itinerante. A novidade foi anunciada pelo governador Renato Casagrande, em transmissão ao vivo pelas redes sociais. O projeto faz parte das políticas estruturantes pensadas e executadas dentro do Programa Incluir, iniciativa do Governo do Espírito Santo voltada a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos capixabas mais vulneráveis.

“Estaremos amanhã no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, para que a gente possa levar as oportunidades de emprego. É uma área incluída dentro do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, que enfrenta a criminalidade através do trabalho policial e no social, gerando oportunidades às pessoas. Muitas vezes a pessoa não consegue ir até o Sine por vários motivos. Então ir ao encontro dessas pessoas é fundamental. Não podemos ficar esperando que a pessoa vá até o emprego. O Estado precisa ser proativo, levar os serviços até às pessoas que mais necessitam”, afirmou o governador.

Casagrande prosseguiu: “Para enfrentar a violência é necessário que tenhamos uma cultura de paz, mas não somente através de operações policiais, mas também com programas sociais, educação e levando emprego e renda às famílias. Tudo isso é fundamental para que possamos melhorar a vida das pessoas e diminuir a criminalidade.”

A ação será realizada no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), situado na Rua Maria Dolores Santana, no bairro Zumbi, a partir das 10h. Os atendimentos ocorrem até as 15h. Em parceria com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), um veículo foi adaptado para dar suporte as ações e irá percorrer os nove municípios que dispõem de agências estaduais de emprego, atendendo os bairros onde a demanda por esse serviço é proeminente.

Além dos serviços do Sine, como a emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) digital, intermediação de mão de obra e seguro desemprego, o projeto vai contemplar ações de outros órgãos do Governo do Estado, como orientações ao microcrédito por meio da Aderes e cursos de qualificação dentro do Programa Qualificar ES, da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

Os próximos atendimentos ocorrerão nos CRAS de Nova Rosa da Penha, em Cariacica, no dia 25 deste mês, e do bairro Bela Vista, em Colatina, no dia 09 de dezembro.

Projeto

O objetivo do Sine Itinerante é facilitar o acesso da população do território às vagas de emprego disponíveis, às oportunidades para cursos de capacitação e qualificação profissional e ao atendimento do seguro desemprego, com atuação prioritária nos bairros atendidos pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida que não contam com agências estaduais fixas do Sine. Dessa forma, pessoas que não podem se locomover até uma agência terão acesso facilitado a oportunidades de emprego e de desenvolvimento profissional.

O atendimento do Sine Itinerante será direcionado para regiões que apresentem necessidade, verificada pelos Centros de Referência em Assistência Social, com base no quantitativo de famílias já acompanhadas pelos serviços de assistência social do município.

De acordo com a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo, a importância do Sine Itinerante é fazer com que os serviços do Estado cheguem às pessoas que mais precisam: “Estamos vivendo um contexto desafiador com a pandemia, que produziu um impacto econômico significativo em todo País, aumentando o número da população pobre e extremamente pobre. Acredito que seja crucial reforçar esse olhar prioritário aos que possuem mais dificuldade de acesso as oportunidades, pois é de caminhos sustentáveis que as pessoas precisam para, através do trabalho, se libertarem da condição de extrema pobreza”, disse.

Serviço:

Primeira ação do Sine Itinerante

Local: CRAS Bairro Zumbi (Rua Maria Dolores Santana, 281-385 – Cachoeiro do Itapemirim)

Data: 10/11 (terça-feira)

Horário de atendimento ao público: 10 às 15h



