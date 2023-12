Banestes inaugura novas instalações das agências Mantenópolis e Ecoporanga

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) inaugurou as novas instalações das agências de Mantenópolis e de Ecoporanga, no noroeste capixaba. Ambas as unidades seguem o padrão adotado pelo banco, com ambientes mais modernos, funcionais e conectados. As solenidades de inauguração contaram com a presença de empresários, lideranças locais, clientes e diretores.

O primeiro evento foi na agência de Mantenópolis, nesta quinta-feira (07), que continua no mesmo endereço, na Praça Alexandrino Ribeiro, na sede do município. A unidade foi reformulada e ganhou mais espaço: de 148 metros quadrados aumentou para 267 metros quadrados. A área reservada para atendimento ao público ficou com 100 metros quadrados, onde ficam três estações para assistência gerencial, além do espaço destinado aos guichês de caixa. A sala de autoatendimento passou a contar com quatro equipamentos (antes eram três).

A obra não ficou somente no interior do imóvel. Também foram beneficiadas as áreas externas, com a execução de canteiros e paisagismo adequado, bicicletário e pintura da calçada, além da recuperação de outros elementos na praça. O resultado foi o destaque da edificação e da praça no contexto urbano na qual estão inseridas.

“Esse é o resultado de um trabalho em equipe e agradecemos o apoio das autoridades locais. Nosso banco está no meio digital, mas não deixamos de participar presencialmente do dia a dia da comunidade. Já são 35 agências no novo padrão e trouxemos conforto para clientes e funcionários de Mantenópolis”, destacou o diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande.

O prefeito do município, Ermínio Espanhol, destacou a importância da presença do Banestes na região. “Esse é o nosso banco. Os resultados obtidos voltam para toda a sociedade. Agradeço aos produtores rurais, comerciantes, lojistas e servidores públicos por valorizarem essa instituição genuinamente capixaba. Sinto muito orgulho de estar aqui e ver esse resultado”, frisou.

Já a inauguração da nova Agência de Negócios em Ecoporanga ocorreu nesta sexta-feira (08). Ela continua funcionando no mesmo local, em frente à Praça João Corsino de Freitas, mas recebeu iluminação em led, garantindo temperatura mais agradável. A agência tem 361 metros quadrados de área total e ganhou um moderno espaço de atendimento, incluindo um lounge informal para conversas e fechamento de negócios.

O primeiro gerente da agência, Nivercilio Cardoso da Silva, que já está aposentado, foi homenageado pelo Banestes. Ele atuou na agência em 1970, quando foi aberta na cidade. Ele recebeu uma placa das mãos do diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande; e do diretor de rede, Fernando Valli Cardoso. “Muito feliz por ter feito parte dessa família”, afirmou Nivercilio.

Amarildo destacou a importância do fortalecimento e modernização do Banestes. “Chegamos aos 86 anos de existência e não podemos parar. Somos a instituição financeira que mais apoia os pequenos e grandes empreendimentos. E essa parceria com o município é muito importante, pois é dela que todos nós crescemos junto”, pontuou o presidente, que elogiou o trabalho da equipe de Engenharia.

“Essa é uma conquista para o município. A cidade e o Banestes crescem unidos, pois somos parceiros. Agradeço todo suporte que recebemos da equipe, em especial do gerente da agência, Hiran Marques da Silva”, disse o prefeito do município, Elias Dal’Col.

A unidade foi reestruturada, priorizando a área de atendimento gerencial. Os móveis instalados seguem o padrão adotado pelo banco, em tom amadeirado e feito em marcenaria. A sala de autoatendimento tem dois terminais eletrônicos próprios e um da rede Saque e Pague, oferecendo diversos serviços como depósito, saque, emissão de extratos/saldos, pagamento de contas e contratação de serviços.

Ambas as agências contam com acessibilidade, inclusive com sanitários, pois todo o atendimento ao público está no pavimento térreo. Também, ganharam piso tátil orientativo para as pessoas com baixa visão. As rampas foram refeitas em Mantenópolis, incluindo instalação de guarda corpo e corrimão inox.

Fonte: GOVERNO ES