Banestes inaugura nova Agência Praia do Canto nesta quinta-feira (22)

Na manhã desta quinta-feira (22), o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) realizou o evento de inauguração da nova Agência Banestes Praia do Canto, em Vitória. Após passar por uma reforma, a unidade está pronta para atender clientes e moradores em um espaço mais moderno, seguindo as premissas do novo modelo de negócios do banco.

O local conta com toda a estrutura e a modernização do novo padrão de agências, com ambiente mais claro, organizado, moderno, conectado, funcional, espaçoso e, principalmente, acolhedor. O objetivo é proporcionar um atendimento ainda melhor aos clientes da região. Participaram do evento a diretoria do Banestes, colaboradores do banco, clientes da agência, autoridades e outros convidados.

O diretor-presidente do Banestes, Amarildo Casagrande, destacou o diferencial do atendimento personalizado aos capixabas, ofertado pelo banco. “É um prazer inaugurar mais uma agência Banestes adaptada ao novo modelo de negócios, que segue a estratégia de excelência no atendimento e no relacionamento com os capixabas”, pontuou.

“Temos a premissa de que todos se sintam muito bem acolhidos pelo Banestes em qualquer região do Estado. Continuaremos com a estratégia de expansão digital, sem nos esquecermos do presencial. Em breve, inauguraremos a nova agência Vila Valério, a agência Valores Vila Velha e também uma unidade do Banestes em São José do Rio Preto, município do Estado de São Paulo”, complementou Amarildo Casagrande.

A oferta diversificada de produtos e serviços ofertados pelo Banestes também recebeu destaque, conforme ressaltou o diretor de Rede do Banestes, Fernando Valli. “Pensando no conforto dos nossos funcionários e clientes, estamos investindo na melhoria das unidades, que vem acompanhada também de melhorias em nossos processos, serviços, atendimento e produtos”, disse.

O gerente geral da Agência Praia do Canto, Arnaldo Badaró, agradeceu aos presentes no evento de inauguração pela participação e também aos clientes pela confiança. “A melhoria das unidades também acarreta, sem dúvidas, na expansão dos nossos negócios. É um privilégio receber de forma ainda melhor os nossos clientes. Nossa equipe estará sempre à disposição”, enfatizou.

A nova agência Banestes Praia do Canto conta com uma área interna de mais de 390 metros quadrados e que foi dividida em dois pavimentos, seguindo todos os padrões de acessibilidade. Os ambientes internos foram redefinidos, recebendo novo mobiliário adequado às necessidades de trabalho, assim como as áreas técnicas e de apoio aos funcionários.

A agência está com nova fachada, novo espaço de autoatendimento com quatro equipamentos, além da área de lounge para clientes, com espaço para café e água. Conta também com atendimento gerencial em salas privativas, além de atendimento geral e de caixa em espaços adequados, com conforto e segurança, em um ambiente totalmente climatizado. Além disso, a agência tem um estacionamento em frente ao imóvel.

Ao todo, mais de 15 agências já foram adequadas ao novo modelo de negócios do Banestes, visando garantir um ambiente mais convidativo e acolhedor. Conforme já anunciado pelo banco, outras agências também estão em processo de reestruturação, seguindo esse novo conceito, como as agências dos municípios de Vila Valério, Mantenópolis, Guarapari, Brejetuba, Ecoporanga e Domingos Martins.

