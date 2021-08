Banestes encerra primeiro semestre do ano com resultado positivo de R$ 114 milhões

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) divulgou publicamente, nesta terça-feira (10), o resultado apurado relativo ao primeiro semestre de 2021. Os dados conferem ao banco o lucro líquido total de R$ 114 milhões, correspondendo a R$ 0,36 por ação e rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio (ROE) anualizado de 13,1%. O lucro líquido recorrente foi de R$ 109 milhões, nesse primeiro semestre. Ao comparar os resultados recorrentes do primeiro semestre de 2021 com o período equivalente a 2020 (R$ 87 milhões), o crescimento foi de 25,0%.

Na comparação de resultados contábeis entre o primeiro semestre de 2020 (R$ 125 milhões) e o mesmo período de 2021 (R$ 114 milhões), observa-se uma queda de 8,4%, em função de lucro líquido adicional de R$ 38 milhões, gerado por fato não recorrente referente à alienação de títulos públicos ocorrida em janeiro de 2020.

As informações do resultado foram apresentadas em evento público, transmitido ao vivo, de forma on-line, na manhã desta terça-feira (10), conduzido pelo diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, e pelo diretor de Relações com Investidores e de Finanças do Banestes, Fernando Paiva. Os dados estão disponíveis para consulta no site de RI do Banestes, cujo acesso é feito por meio do portal oficial do Banestes (www.banestes.com.br), e também nos sites da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da Bolsa de Valores.

“A eficiência do Banestes nesse primeiro semestre de 2021 manteve-se em patamares satisfatórios, tendo em vista o cenário de baixa atividade econômica, ainda afetado pela pandemia de Covid-19. Permanecemos focados na função econômica e social do banco no Espírito Santo, buscando apoiar nossos clientes, com soluções completas e sustentáveis e principalmente com as operações das linhas de crédito emergencial, que permaneceram como prioridade. E, para o segundo semestre deste ano, ainda teremos muitas grandes novidades para anunciar aos capixabas. O Banestes encerra o seu primeiro semestre de 2021 ainda mais sólido, moderno e eficiente”, destacou o diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande.

O Patrimônio Líquido atingiu R$ 1,8 bilhão, crescendo 4,1% em relação a dezembro de 2020 e 12,7% em relação ao mesmo período de 2020. A relação Patrimônio Líquido e Ativo Total foi de 5,5%. Foi destinado aos acionistas o valor de R$ 36 milhões a título de juros sobre capital próprio, representando a distribuição de 31,5% do lucro líquido do semestre.

A Carteira de Crédito Ampliada atingiu o montante de R$ 8,7 bilhões em junho de 2021, maior 10,7% sobre a posição de dezembro de 2020 e superior 17,0% em doze meses. A Carteira de Crédito Comercial (Conceito BACEN) alcançou R$ 5,8 bilhões, crescendo 12,8% no ano e 23,2% em doze meses. A nota de rating em escala nacional (moeda local) para risco de crédito medida pela Fitch Ratings permaneceu em A+(bra), no período.

A Margem Financeira Líquida Recorrente cresceu 12,0% e o Resultado Operacional recorrente da Instituição cresceu 18,2% contra o primeiro semestre de 2020, demonstrando resiliência e boa capacidade de retenção de lucratividade na atividade comercial, e eficiência de custos na operação bancária.

O lucro líquido do segundo trimestre de 2021 (abril a junho) foi de R$ 53 milhões, maior 26,4% quando comparado com o mesmo período do ano de 2020, decorrente de maiores receitas com tesouraria (+34,6%), menores despesas com provisões para crédito de liquidação duvidosa (-38,1%) e receita não recorrente de reversão fiscal (R$ 9 milhões).

No primeiro semestre de 2021, sob a forma de juros sobre capital próprio, foi destinado ao acionista controlador, o Estado do Espírito Santo, a quantia de R$ 33 milhões, valor este aplicado conforme as prioridades de investimentos definidas no orçamento estadual.

O Banestes manteve relacionamento com a base de 1.286.562 clientes, crescente nos segmentos pessoa jurídica (+2,0% em doze meses) e pessoa física (+10,6% em doze meses). O número de contas correntes atingiu 888.198 (+21,6% em doze meses), enquanto as contas de poupança somaram 615.187 (+1,7% em doze meses).

Enfrentamento à Covid-19

Nesse primeiro semestre de 2021, o Banestes manteve forte atuação na economia local, com o objetivo de atenuar os impactos financeiros nos vários setores da economia capixaba.

Desde o início da crise sanitária, o banco operou linhas de crédito emergencial em parceria com o Governo do Estado do Espírito Santo, com o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), com o Programa Nossocrédito e Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), para a concessão de microcrédito, e com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para pessoas jurídicas. Ao todo, foram concedidos mais de R$ 622 milhões em crédito emergencial, em mais de 18,2 mil operações.

Além disso, o Banestes disponibilizou soluções como a carência de até 180 dias em operações de crédito, tanto para clientes pessoa física (PF) quanto para pessoa jurídica (PJ), e alongamento/repactuação de operações de crédito de até cinco anos.

Foram ofertadas ainda novas condições de taxas de juros, isenção de juros no Cheque Especial PF para 15 dias, isenção na cobrança de juros para pagamentos de contas de consumo e de tributos via cartão de crédito Banescard e redução de juros do parcelamento da fatura dos cartões de crédito Banescard e Banestes Visa.

Paralelamente a todas as iniciativas citadas acima, o banco realizou a emissão de 135 mil cartões contendo benefícios emergenciais do Governo do Estado e de prefeituras municipais, para auxílio à população capixaba de baixa renda.

Gestão, investimentos e inovação

A Gestão de Recursos Humanos permaneceu focada na saúde dos colaboradores, ampliando o olhar e a atenção para o bem-estar e a saúde emocional das equipes, frente ao enfrentamento da pandemia. Novos colaboradores foram admitidos ao SFB, ações com foco em gestão de competências e liderança foram realizadas e foi lançado o Ambiente Virtual de Aprendizagem Banestes, um marco para o modelo de aprendizagem corporativa.

Foram mantidas à disposição dos clientes e usuários toda a nossa extensa rede de atendimento, presente em todos os 78 municípios do Espírito Santo, sendo em 21 deles o único banco com agência instalada. Ao todo, são 859 pontos de atendimento, compostos por 154 unidades de atendimento (entre agências e postos), 334 postos de atendimento eletrônico e 382 correspondentes Banesfácil.

Até junho de 2021, foram investidos R$ 19 milhões em Tecnologia da Informação e Comunicação, proporcionando melhorias nos serviços bancários e modernização de sistemas de informação, infraestrutura de comunicação, segurança da informação e rede de autoatendimento. Esses investimentos visam acelerar o nosso processo de transformação digital. Os trabalhos focaram na implementação do Open Banking, na evolução do Pix e na ampliação de prestação de serviços pelos nossos canais digitais.

Os canais digitais (Internet Banking e Mobile) foram responsáveis por mais de 14 milhões de transações financeiras na primeira metade de 2021, crescimento de 40,7% em relação ao mesmo período de 2020.

Sobre o Banestes

O Banestes (B3: BEES3, BEES4), sociedade anônima de capital aberto e de economia mista criada em 1937, é um banco múltiplo controlado pelo Estado do Espírito Santo e um dos mais importantes agentes de crédito do Estado.

Em seus 83 anos de história, contribui decisivamente para o desenvolvimento socioeconômico local e compõe, com mais três empresas (Banestes Seguros S.A., Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Banestes Administradora, Corretora de Seguros, Previdência e Capitalização Ltda.), o Sistema Financeiro BANESTES.

Oferece um portfólio completo de soluções, produtos e serviços financeiros aos seus clientes e detém a maior rede bancária do Estado do Espírito Santo, com 870 pontos de atendimento, sendo o único banco com agências em todos os 78 municípios capixabas.

