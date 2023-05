Banestes DTVM celebra 55 anos de história com anúncio de novidades para o mercado

A Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM), empresa pertencente ao Sistema Financeiro Banestes (SFB), foi fundada em 1968 e comemora em 2023 55 anos de atuação no mercado. Atualmente, a instituição presta os serviços de administração fiduciária e gestão de fundos de investimento distribuídos pelo Banestes e gestão do Fundo de Investimento Imobiliário BCRI11 (Banestes Recebíveis Imobiliários).

A companhia tem se destacado na missão de produzir retornos positivos sobre investimentos, com ética, transparência e segurança. E, para celebrar o marco histórico, foi promovido, na manhã dessa terça-feira (23), um evento em comemoração ao aniversário, no hotel Golden Tulip Porto Vitória, na Enseada do Suá, Vitória, com a presença do presidente do Banestes, Amarildo Casagrande; do presidente da Banestes DTVM, Vicente Duarte; e dos demais membros da diretoria da Banestes DTVM, Fabio Oliveira e Marcos Vargas. Também estiveram presentes membros da diretoria do Banestes, superintendentes e gerentes gerais das agências Banestes.

Durante a homenagem, o presidente do Banestes, Amarildo Casagrande, enfatizou a trajetória de conquistas frente aos desafios. “Atuamos em um mercado de constante transformação. E, diante dos desafios, construímos uma história de resultados crescentes. Este é um momento de celebração e de reconhecimento a todos que passaram pela Banestes DTVM e se dedicaram para a consolidação desta instituição. Vamos lançar novos produtos e teremos novidades em breve no portfólio para nossos clientes. Contamos ainda com a forte atuação da Rede de Agências para alavancarmos nossos resultados”, disse.

Atualmente, a empresa conta com R$ 6,4 bilhões em ativos sob gestão e com um portfólio de 19 fundos. “Temos uma história de sucesso e estamos apenas começando”, destacou o atual presidente da Banestes DTVM, Vicente Duarte. “Estamos atentos às demandas do mercado e, pensando nas melhores oportunidades para trazer rentabilidade segura aos clientes, iremos anunciar em breve um novo fundo de investimentos para o mercado. Será um diferencial para o público de investidores com perfil mais conservador”, enfatizou Vicente Duarte.

Os fundos de investimentos também fazem parte do rol de produtos que o Banestes opera para além das divisas do Espírito Santo.

Destaques

Diversos fatos narram a crescente história de sucesso da Banestes DTVM. A empresa nasceu em 1968 e, em meados dos anos 1980, mais precisamente em 1986, a empresa operava na extinta Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, a BVRJ. Em 2002, a Banestes DTVM figurou no Guia Exame, tendo o Banestes VIP DI mencionado entre os melhores fundos de investimento do País.

No ano seguinte, em 2003, o Banestes Giro Fix e VIP DI é classificado pelo Standard & Poor’s, grande agência de classificação de risco que publica análises e pesquisas sobre bolsas de valores e títulos, entre os 33 fundos campeões de rentabilidade.

Em 2010, o guia da Folha de São Paulo incluiu o Banestes Investimentos na lista dos 10 mais rentáveis do ano. Já em 2013, foi o ano de lançamento do Fundo de Ações, em parceria com o BTG Pactual.

No ano de 2015, o Banestes Recebíveis Imobiliários comercializou 100% das cotas, alcançando R$ 50 milhões. Em 2019, o Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI11) integrou a lista dos Melhores Fundos “Surfando na Volatilidade”, na Investidor Institucional.

Em 2021, o BCRI11 integrou mais um ranking: o de Melhores Fundos da Infomoney/IBMEC, e, atualmente, continua merecendo reconhecimento, com o 2º lugar no Prêmio de Relevância de Fundos, na categoria CRI.

Sobre a Banestes DTVM

A Banestes DTVM tem atuação profissional na gestão de ativos e na administração de recursos de terceiros nos mercados de renda fixa e de renda variável, por meio de uma equipe especializada, e um leque de produtos e serviços diferenciados, conforme o perfil dos clientes.

Oportuniza investimentos em fundos de renda fixa, de crédito privado, multimercado, de ações e estruturado, como é o caso do Banestes Recebíveis Imobiliários, Fundo de Investimento Imobiliário negociado em bolsa de valores, com o ticker “BCRI11”, que conta com a confiança de mais de 46 mil cotistas.

No final do primeiro trimestre do ano, o Lucro Líquido apurado, excluindo o resultado de participação em controladas, foi de R$ 2,9 milhões, um crescimento de 26,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse resultado representa uma participação no lucro consolidado do Banestes de 4,1%.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Banestes

Rafaella Rodrigues

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES