Banestes Corretora celebra 50 anos de atividades

A Banestes Corretora (Banescor), empresa pertencente ao Sistema Financeiro Banestes (SFB), destaca-se no cenário capixaba pela ética, responsabilidade e qualidade dos serviços prestados. Fundada em 1971, a Banescor atua na administração e corretagem de seguros, na intermediação de títulos de capitalização, planos de consórcio e previdência privada. Neste mês, a Banescor completa 50 anos de história.

Para celebrar a data, foi realizada, na manhã desta quarta-feira (18), uma cerimônia simbólica, transmitida ao vivo e de forma on-line, para todas as equipes do Sistema Financeiro Banestes. O evento contou com a presença de representantes da diretoria do SFB e de empresas parceiras da Banescor, como o presidente da Banescor, Gilvan Cola; o presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande; o diretor de Rede do Banestes, Fernando Valli; presidente da Banestes Seguros, Rômulo Costa; vice-presidente da Embracon, Luis Toscano; e o presidente da Icatu Seguros, Luciano Snel Correa.

Os agradecimentos e homenagens às equipes pela conquista dos 50 anos tiveram início com a fala do presidente da empresa, Gilvan Cola. “É maravilhoso participar desse momento histórico da Banescor e podermos de fato comemorar, pois a empresa tem se reinventado, se modernizado e mantido o seu foco nas necessidades dos clientes. Agradeço imensamente a toda equipe Banestes pela parceria, ao longo dessas cinco décadas. Estamos evoluindo a cada dia e lançaremos, em breve, novos produtos e soluções”, ressaltou.

O presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, também homenageou a empresa. “As empresas que constituem o SFB trabalham juntas, de forma única, focadas na entrega de resultados sólidos. Essa estratégia traz maturidade aos negócios e fortalece o time Banestes. Estamos no caminho certo. Parabenizo a todos pelo excelente trabalho e pelos 50 anos da nossa corretora, uma trajetória de sucesso”, disse Casagrande.

Em seguida, Romulo Costa, presidente da Banestes Seguros, reforçou a integração das equipes. “Jogamos de forma integrada, como um time só. O potencial e a importância dos produtos da seguridade têm aumentado no SFB. Estamos crescendo e novas estratégias de vendas sempre sendo lançadas. Contamos sempre com os times da Rede de Agências do Banestes, que merecem nosso destaque e parabéns. Desejo um centenário ainda mais forte à Banescor”, comentou.

Os convidados, representantes das empresas parcerias, também demonstraram admiração pela empresa. “É uma honra celebrarmos este momento. Parabéns pelo sucesso dessa instituição, que carregada a confiabilidade da marca Banestes. Estamos muito felizes e satisfeitos em oferecer o consórcio, produto que apresenta constante crescimento e é um mecanismo financeiro que atravessa crises econômicas, políticas e de saúde. Desejo que nossas empresas permaneçam atuando como agentes voltadas para a transformação na vida das pessoas”, destacou o vice-presidente da Embracon, Luis Toscano.

O presidente da Icatu Seguros, Luciano Snel Correa, frisou ainda que o propósito empresarial de se ofertar produtos de seguro é de grande importância. “Estamos juntos no papel de democratizar o acesso aos produtos de planejamento financeiro. Contem sempre com a Icatu. Já são pelo menos 20 anos de parceria com o Banestes. Acreditamos no papel que os nossos produtos executam na fidelização da base de clientes do SFB. Temos orgulho da parceria e do sucesso da Banescor”.

O evento de celebração da data contou ainda com um momento dedicado à apresentação da campanha de vendas e de premiação que teve início no mês de agosto e permanece ativa durante todo o segundo semestre de 2021, com fala conduzida pela superintendente da Banescor, Ana Lucia Venturim Casagrande.

Em seguida, vídeos com a participação de colaboradores das equipes da Rede de Agências do Banestes foram exibidos, com falas dos gerentes que tiveram destaque na atuação durante o primeiro semestre, e premiações foram anunciadas, momentos conduzidos pela gerente geral da Banescor, Arianny Magnago Tosi, e pela gerente de Desenvolvimento da Banescor, Sandra Sodré.

Sobre a Banestes Corretora

A Banestes Corretora é uma empresa que busca melhoria contínua para proporcionar segurança e facilidade, por isso, além de parcerias com as melhores companhias de seguros do mercado, conta com uma equipe especializada para apresentar propostas mais aderentes às necessidades dos clientes, com o melhor custo-benefício e com foco em proporcionar a segurança da família e do seu patrimônio.

Fundada em 1971, a Banescor está consolidada no mercado segurador e destaca-se no cenário capixaba pela ética, responsabilidade e qualidade dos serviços prestados. Tem ampla experiência na administração e corretagem de seguros e também na intermediação de títulos de capitalização e planos de consórcio e previdência privada.

Toda a cartela de produtos e serviços da Banestes Corretora está disponível para consulta no endereço https://www.banestes.com.br/site/banescor/. A equipe da Rede de Agências Banestes, acessível em todo o Espírito Santo, está à disposição para atendimentos aos clientes.

