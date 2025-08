Banestes conquista selo prata pelo Programa Brasileiro GHG Protocol

O Banestes recebeu nesta semana a certificação prata do Programa Brasileiro GHG Protocol. A conquista veio com a divulgação do Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa, ciclo 2025, um documento produzido pela gerência de ESG do Banestes (GEESG).

O inventário é uma ferramenta essencial para dimensionar as pegadas ambientais das empresas. Ele considera aspectos como o consumo de energia elétrica, o uso da frota de veículos, a utilização de gases em aparelhos de ar-condicionado e até mesmo o deslocamento dos funcionários em viagens a trabalho ou nos trajetos diários.

“Cada vez mais existe um clamor social, e uma determinação por parte de órgãos reguladores, para que as empresas sejam mais transparentes sobre seus impactos ambientais. Por isso é tão importante a produção do Inventário, pois, cientes do tamanho desse impacto, nós poderemos tomar decisões que visem à redução da nossa pegada ambiental e que promovam também a eficiência energética e operacional”, destacou a diretora de Riscos e Controle do Banestes, Joseane Zoghbi.

Este é o primeiro ano em que o Banestes produz e registra publicamente seu inventário, usando a metodologia internacionalmente reconhecida do GHG Protocol. No Brasil, essa metodologia é coordenada pela Fundação Getúlio Vargas, por meio do “Programa Brasileiro GHG Protocol”, que oferece suporte para a elaboração dos inventários e os publica no Registro Público de Emissões.

A elaboração do inventário permite às empresas traçar políticas de economia de energia e recursos, integrando a sustentabilidade à estratégia de eficiência organizacional e redução de custos. O selo prata é concedido a empresas que elaboram o inventário de forma completa, mas ainda não passaram por um processo interno de verificação por um Organismo de Verificação de Inventários de Gases de Efeito Estufa (OVV) acreditado pelo Inmetro.

“Temos o interesse e a pretensão de pleitearmos futuramente o processo de verificação para alcançarmos o selo ouro, a partir da excelente produção do Inventário em conjunto com as ações práticas sincronizadas”, afirmou a gerente de ESG do Banestes, Vanessa Duque.

