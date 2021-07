Banestes apresenta os novos cartões Banescard Visa

Um grande salto em modernização, inovação e tecnologia, com foco na satisfação dos clientes. É com essa premissa que o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) apresenta ao mercado a nova marca Banescard e os layouts da nova família de credenciais Banescard Visa, desenvolvidos pela equipe de design da Visa, a partir de rodadas de briefing com as áreas de meios de pagamento, de marketing, de comunicação e da diretoria do Banestes.

O projeto de embandeiramento dos cartões Banescard foi oficializado em agosto de 2020, com a expansão da parceria entre o Banestes e a Visa. Os novos cartões Banescard Visa passarão a ser aceitos em mais de 65 milhões de estabelecimentos comerciais, tanto no Brasil quanto no exterior.

“A modernização do Banescard é mais um grande marco na história do Banestes. Uma decisão assertiva que, com a ampliação da rede de abrangência, tanto para compras on-line quanto em estabelecimentos comerciais físicos, agrega ainda mais valor ao Banescard e promove uma experiência ainda mais completa para os clientes Banestes. O novo Banescard Visa será aceito em todo o território brasileiro e também no exterior”, destaca o diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande.

O vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da Visa do Brasil, Eduardo Barreto, destacou ainda a expansão da oferta de promoções e benefícios da Visa aos capixabas, clientes do Banestes. “Essa foi uma cocriação em que ambos os times, Visa e Banestes, trabalharam juntos em uma solução que reunisse inovação e modernidade. Um exemplo disso é a tecnologia de pagamento por aproximação, que tem se popularizado e levado segurança e praticidade para os pagamentos do dia a dia, o contactless. Além disso, os portadores podem usufruir dos diversos benefícios e promoções da Visa”, contou Barreto.

Mais informações sobre todas as vantagens dos cartões Banestes Visa estão disponíveis nos links: https://vaidevisa.visa.com.br/vdv/ e https://www.visa.com.br/pague-com-visa/portal-de-beneficios.html.

Apresentação do novo Banescard Visa

A apresentação dos cartões foi realizada, inicialmente, de forma exclusiva para os colaboradores do Sistema Financeiro Banestes (SFB), durante o evento Encontro de Gigantes 2021, reunião geral realizada anualmente pelo Banestes, que, neste ano, foi promovida via transmissão on-line.

A ação contou com a presença do governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, que recebeu do diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, do diretor de Meios de Pagamentos, Marcos Vinícius Nunes Montes, e do superintendente de Meios de Pagamentos, Vicente Lopes Duarte, um totem comemorativo, com os protótipos da família de cartões Banescard Visa.

Modernização do Banescard

Os primeiros cartões Banescard Visa serão recebidos pelos colaboradores do Banestes, no período de julho até setembro deste ano. Será um período de testes finais antes do início da disponibilização aos demais clientes do banco.

A partir de novembro deste ano, terá início o processo de substituição dos cartões Banescard dos clientes para os novos cartões Banescard Visa. Este processo vai até junho de 2022. A ação alcança cerca de 500 mil clientes, que não precisarão solicitar a troca. Os novos cartões serão emitidos automaticamente e enviados aos clientes.

Além da expansão da rede de aceitação, o Banescard Visa será uma nova família de cartões Banestes, com opções de categoria Classic, Gold, Platinum e Infinite, com diferentes vantagens e atributos.