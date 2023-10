Banestes anuncia taxa promocional para o crédito consignado, a partir de 1,19% ao mês

O Banestes, Banco do Estado do Espírito Santo, anuncia nesta semana uma das melhores condições da história do crédito consignado: taxas a partir de 1,19% ao mês. A oferta estará válida a partir desta sexta-feira (27) e segue até 30 de novembro deste ano. A ação promocional acontece em comemoração ao Dia dos Servidor Público, celebrado em 28 de outubro.

A medida beneficia os servidores municipais, estaduais e federais. O Banestes é líder no mercado de consignado no Estado, conhecido por ser uma das melhores opções de crédito para pessoa física, pelas atrativas taxas de juros e condições de parcelamento.

A margem consignável é de 35% para servidor público civil e para servidor público militar. O crédito é disponibilizado no ato da negociação. Aos interessados, basta procurar a agência mais próxima do Banestes ou entrar em contato com o gerente.

As prestações são debitadas direto na folha de pagamento e, como toda operação financeira, a contratação e o valor promocional das taxas estarão sujeitos às análises de crédito e de cadastro.

Portabilidade de Consignado

Para aqueles que já têm crédito consignado contratado em outra instituição financeira, o Banestes oferece a modalidade de Portabilidade de Crédito Consignado. Esta é uma forma de baratear o custo do crédito, ou seja, o valor das prestações, o que traz um benefício direto para as finanças dos clientes.

Em alguns casos, a simulação demonstra uma média de até 15% de redução no valor da prestação. Dependendo do contrato, uma parcela mensal de R$ 1.250,00, por exemplo, pode ser reduzida para R$ 1.060,00 mensal. Ou seja, economia de quase R$ 200 por mês.

Saiba mais

Valor promocional de Crédito Consignado Banestes:

Taxas a partir de 1,19% ao mês – sujeito à análise.

Até 144 meses para pagar.

Oferta válida de 27 de outubro até 30 de novembro de 2023, para servidores municipais, estaduais e federais.

Margem consignável de 35% para servidor público civil e para servidor público militar.

Modalidade de Portabilidade de Crédito Consignado disponível. O cliente pode trazer o crédito contratado em outra instituição financeira e obter redução nas taxas de juros.

Interessados deverão entrar em contato com as equipes das agências Banestes: www.banestes.com.br.

