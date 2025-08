Banestes anuncia R$ 1 bilhão em recursos para produtores no novo Plano Safra

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) anunciou, na manhã dessa segunda-feira (04), a abertura do Plano Safra 2025/2026, com disponibilidade de R$ 1 bilhão para financiamentos de Crédito Rural no Estado. Os recursos são destinados para produtores e cooperativas rurais fortalecerem as atividades agrícolas e de pecuária já consolidadas, além de incentivar novas culturas e criações, e estarão vigentes até o dia 30 de junho de 2026.

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) anunciou, na manhã dessa segunda-feira (04), a abertura do Plano Safra 2025/2026, com disponibilidade de R$ 1 bilhão para financiamentos de Crédito Rural no Estado. Os recursos são destinados para produtores e cooperativas rurais fortalecerem as atividades agrícolas e de pecuária já consolidadas, além de incentivar novas culturas e criações, e estarão vigentes até o dia 30 de junho de 2026.

O anúncio aconteceu durante o evento de Lançamento do Plano de Crédito Rural para o Espírito Santo 2025/26, promovido pelo Governo do Estado, em parceria com a Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), no Palácio Anchieta, em Vitória, e contou com a presença de autoridades do poder Executivo Estadual, de representantes da sociedade e também da equipe Banestes.

As linhas de crédito voltadas para o agronegócio estão ligadas à aplicação de recurso no ciclo produtivo de alguma cultura agrícola ou pecuária. As finalidades possíveis para a aplicação do crédito rural são financiar a compra de insumos, tratos de cultivo e demais custos para a manutenção da atividade agrícola ou pecuária, bem como a aquisição de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, aquisição de animais, renovação e implantação de lavouras, construção e reformas, eletrificação e, inclusive, a implantação de sistemas para a geração e distribuição de energia produzida a partir de fontes renováveis, além de equipamento e demais itens relacionados a sistemas de conectividade no campo, entre outros.

As linhas de Crédito Rural oferecidas pelo Banestes têm condições especiais, com taxas reduzidas e subsidiadas, que proporcionam aos produtores de todos os portes o custeio da produção e o investimento na atividade produtiva, aumentando a competitividade.

“O Banestes vem aumentando a sua participação no mercado de crédito rural do Estado e atingiu a marca de mais de R$ 700 milhões concedidos na última safra (2024/25). Na próxima safra, o Banestes segue acreditando no produtor rural capixaba e ampliaremos o nosso portfólio de produtos destinados ao pequeno produtor. Disponibilizaremos R$ 1 bi para apoiar o agronegócio e, ainda no processo de retomada da carteira de crédito rural, iniciaremos a contratação das linhas de investimento com repasse de recursos do BNDES e daremos foco ao pequeno produtor rural, sendo, aproximadamente, 30% do valor destinado à agricultura familiar, com recursos para custeio, financiamento de máquinas e equipamentos, formação de lavoura de café e pimenta, aquisições de ativos, construções e reformas”, ressaltou o diretor de Negócios do Banestes, Carlos Artur Hauschild.

Todo produtor rural pode ter acesso às linhas de crédito, desde que tenha a posse de uma propriedade rural para exploração econômica, devidamente comprovada (propriedade, contrato de arrendamento, assentamento ou aluguel), situação tributária em dia (ITR) e situação ambiental/social (CAR, outorgas e licenças).

Para acesso às linhas de investimento também é necessário a elaboração de um projeto por técnico responsável para demonstração da viabilidade técnica e financeira do financiamento.

“É válido ressaltar que o Banestes é a única instituição financeira que está presente em todos os municípios do Espírito Santo, e, além das agências, temos diversos parceiros privados para assessoria técnica, elaboração de projetos, empresas de vendas de sistema de irrigação e venda de tratores, além do Incaper, que também pode prestar esse serviço de assessoria técnica ao pequeno produtor”, destacou o gerente de Crédito Rural e para Investimentos do Banestes, Fernando Aloquio.

Aloquio explicou ainda que, para a liberação do crédito, o Banestes vai verificar a regularidade socioambiental da propriedade. “Existe a possibilidade de desconto na taxa contratada, caso o produtor apresente regularidade no Cadastro Ambiental Rural ou comprove a aplicação de alguma prática sustentável em sua propriedade”, completou.

Para solicitar recursos, o agricultor deverá entrar em contato com a agência Banestes de sua região. O atendimento estará apto a orientá-lo na escolha da linha de crédito que melhor atende à finalidade desejada. É importante que o produtor rural observe, além da taxa de juros da operação, se o valor e o prazo são adequados para a finalidade desejada. Todas as informações serão fornecidas no momento do atendimento. As informações sobre a Rede de Agências do Banestes estão disponíveis em wwws.banestes.com.br/netib/AgenciasBanestes.

SAIBA MAIS:

Linhas de Crédito Rural Banestes

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura (Pronaf) Finalidade: Custeio agrícola e pecuário. A quem se destina: Pequenos produtores e agricultores familiares enquadrados no Pronaf. Taxa de juros: de 2%a.a. a 8%a.a., dependendo da cultura.



Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp)

Finalidade: Custeio agrícola e pecuário.

Custeio agrícola e pecuário. A quem se destina: Produtores de médio porte enquadrados no Pronamp.

Produtores de médio porte enquadrados no Pronamp. Taxa de juros: 10%a.a.

Linha de Crédito Demais Produtores

Finalidade: Custeio agrícola e pecuário.

Custeio agrícola e pecuário. A quem se destina: Demais produtores rurais.

Demais produtores rurais. Taxa de juros: 14%a.a.

Pronaf Mais Alimentos

Finalidade: Investimento agrícola. Formação de lavouras, aquisição de tratores e implementos, colheitadeiras e máquinas para pulverização e adubação, construções e equipamentos para beneficiamento.

Investimento agrícola. Formação de lavouras, aquisição de tratores e implementos, colheitadeiras e máquinas para pulverização e adubação, construções e equipamentos para beneficiamento. A quem se destina: Pequenos produtores e agricultores familiares enquadrados no Pronaf.

Pequenos produtores e agricultores familiares enquadrados no Pronaf. Taxa de juros: 5%a.a. para tratores, colheitadeiras e outras máquinas. 8%a.a. para plantio, construções e demais empreendimentos.

5%a.a. para tratores, colheitadeiras e outras máquinas. 8%a.a. para plantio, construções e demais empreendimentos. Prazo: Até 10 anos, dependendo do bem financiado e/ou projeto técnico elaborado.

Moderfrota

Finalidade: Investimento agrícola. Aquisição de tratores e implementos, colheitadeiras, máquinas para pulverização e adubação e equipamentos para preparo, secagem e beneficiamento de café.

Investimento agrícola. Aquisição de tratores e implementos, colheitadeiras, máquinas para pulverização e adubação e equipamentos para preparo, secagem e beneficiamento de café. A quem se destina: Médios e grandes produtores rurais com renda de até R$ 45 milhões.

Médios e grandes produtores rurais com renda de até R$ 45 milhões. Taxa de juros: 12,5%a.a. para Médios produtores e 13,5% para os demais.

12,5%a.a. para Médios produtores e 13,5% para os demais. Prazo: Até 7 anos.

Proirriga

Finalidade: Investimento agrícola. Financiamento de sistemas de irrigação e estruturas para cultivo protegido.

Investimento agrícola. Financiamento de sistemas de irrigação e estruturas para cultivo protegido. A quem se destina: Médios e grandes produtores rurais.

Médios e grandes produtores rurais. Taxa de juros: 12,5%a.a.

12,5%a.a. Prazo: Até 8 anos.

Linha de Crédito de Investimento

Finalidade: Investimento agrícola e pecuário. Formação de lavoura, aquisição de trator, máquina, equipamento, veículo e investimento em empresa ligada ao agroturismo.

Investimento agrícola e pecuário. Formação de lavoura, aquisição de trator, máquina, equipamento, veículo e investimento em empresa ligada ao agroturismo. A quem se destina: Produtores rurais, independente do porte do produtor.

Produtores rurais, independente do porte do produtor. Prazo: Até 10 anos, dependendo do bem financiado e/ou projeto técnico elaborado.

Linha de Crédito de Comercialização

Finalidade: Comercialização agrícola e pecuária.

Comercialização agrícola e pecuária. A quem se destina: Empresa na cadeia de comercialização de produtos agrícolas ou pecuários, trazendo algum beneficiamento ao produto.

Empresa na cadeia de comercialização de produtos agrícolas ou pecuários, trazendo algum beneficiamento ao produto. Prazo: Até 2 anos, dependendo da cadeia de atuação e/ou projeto técnico elaborado.

Linha de Crédito de Industrialização

Finalidade: Industrialização agrícola e pecuária.

Industrialização agrícola e pecuária. A quem se destina: Indústria na cadeia de beneficiamento de produtos agrícolas ou pecuários.

Indústria na cadeia de beneficiamento de produtos agrícolas ou pecuários. Prazo: Até 3 anos, dependendo da cadeia de atuação e/ou projeto técnico elaborado.

Funcafé – Crédito de Comercialização

Finalidade: Financiar a aquisição de café, conceder ao produtor rural e as suas cooperativas recursos financeiros em valor equivalente à quantidade de produto armazenado para possibilitar a venda futura em melhores condições de mercado.

Financiar a aquisição de café, conceder ao produtor rural e as suas cooperativas recursos financeiros em valor equivalente à quantidade de produto armazenado para possibilitar a venda futura em melhores condições de mercado. A quem se destina: Cafeicultores e suas cooperativas de produção agropecuária.

Cafeicultores e suas cooperativas de produção agropecuária. Taxa de juros: 13%a.a.

13%a.a. Prazo: Até 12 meses.

Funcafé – Financiamento para Aquisição de Café (FAC)

Finalidade: Financiar a aquisição de café.

Financiar a aquisição de café. A quem se destina: Indústria torrefadora de café, indústrias de café solúvel, beneficiadores de café, exportadores e cooperativas de cafeicultores que exerçam as atividades de beneficiamento, torrefação ou exportação de café.

Indústria torrefadora de café, indústrias de café solúvel, beneficiadores de café, exportadores e cooperativas de cafeicultores que exerçam as atividades de beneficiamento, torrefação ou exportação de café. Taxa de juros: 14,5%a.a.

14,5%a.a. Prazo: Até 12 meses.

Funcafé – Crédito para Capital de Giro para Indústrias de Café Solúvel e de Torrefação de Café e para Cooperativa de Produção

Finalidade: Capital de Giro.

Capital de Giro. A quem se destina: Indústrias de café solúvel e de torrefação de café e cooperativas de produção.

Indústrias de café solúvel e de torrefação de café e cooperativas de produção. Taxa de juros: 14,5%a.a.

14,5%a.a. Prazo: Até 24 meses.

Informações adicionais:

Gerência de Comunicação e Imprensa do Banestes Rafaella Rodrigues

[email protected]

(27) 99831-6034

Fonte: GOVERNO ES