Estadual
Banestes alcança lucro líquido recorde de R$ 413 milhões no resultado anual de 2025
O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) divulgou, nesta terça-feira (24), os resultados do exercício do ano de 2025. O lucro líquido acumulado atingiu a cifra histórica de R$ 413 milhões, crescimento de 5,3% em comparação a 2024. Esse é o maior e melhor desempenho da história do Banestes, cujo resultado anual permanece em crescimento há mais de 10 anos consecutivos. No quarto trimestre, o lucro líquido registrado foi de R$ 109 milhões.
O bom resultado é decorrente, principalmente, das receitas com operações de crédito, que acumularam o montante de R$ 2,1 bilhões, resultado 23,9% maior do que o apurado em 2024, e também pela expansão das receitas com serviços e operações de títulos e valores mobiliários (TVM), que atingiu R$ 3,3 bilhões, expansão de 14,5%. O sólido desempenho das empresas controladas — Banestes Corretora, Banestes Seguros e Banestes Asset — também contribuiu significativamente, com um crescimento conjunto de 16,1% frente ao ano anterior. Juntas, as empresas controladas alcançaram R$ 108 milhões, valor que corresponde a mais de 26,2% do lucro líquido acumulado do Sistema Financeiro Banestes. Dentre outros fatores, o banco alcançou uma evolução de 9,9% no Resultado Operacional, atingindo a marca de R$ 653,3 milhões.
O presidente do Banestes, Amarildo Casagrande, analisa que os resultados reafirmam a solidez e a competência técnica e administrativa que mantém o Banestes com excelente reputação e confiança de mercado. “O Banestes é composto por uma equipe de alta capacidade técnica e mantém com constância decisões estratégicas administrativas de risco controlado. Quando analisamos os números, vemos, por exemplo, a composição crescente das carteiras de crédito, como a do Consignado, com aumento de 10,2% em doze meses, e o Capital de Giro, com 7,2% de crescimento. Além disso, o Crédito Rural teve o maior crescimento percentual: mais de 44% no período. O Imobiliário se aproximou dos R$ 2,8 bilhões de saldo, com variação estável. Estamos avançando cada vez mais na oferta de produtos e serviços, incentivando toda a cadeia produtiva do Espírito Santo e também alcançando ainda mais relevância nacional. Ao longo dos sete anos da atual gestão, entregamos resultados positivos recordes a cada ano, o que evidencia as ações positivas para entregar uma rentabilidade adequada aos nossos acionistas, com decisões assertivas e prudentes”, destacou Casagrande.
O saldo total da carteira de crédito comercial do Banestes manteve a trajetória de crescimento: 8,2% em doze meses, encerrando 2025 com R$ 12,7 bilhões. Já as Receitas com Operações de Crédito alcançaram R$ 2,1 bilhões em 2025, expansão de 23,9% em relação a 2024. O Crédito Consignado manteve-se como principal motor desse resultado, entregando 29,6% da receita total, seguido pelo Capital de Giro (21,0%) e pelo Imobiliário (13,9%).
Vale destacar as receitas com prestação de serviços do Banestes, que avançaram 5,9%, impulsionadas pelos segmentos de Seguros e de Cartões. O resultado de Seguros atingiu R$ 185 milhões, apresentando uma sólida expansão de 16,6% em doze meses. Paralelamente, as receitas provenientes de Cartões registraram alta de 7,3%.
Complementando as análises sobre os resultados alcançados, o diretor de Relações com Investidores e de Finanças do Banestes, Silvio Grillo, ressaltou que “com a Selic média em 14,81%, maior patamar desde 2020, o Banestes alcançou sua maior Receita de Intermediação Financeira dos últimos cinco anos: R$ 5,5 bilhões. Esse montante foi suficiente para absorver as despesas financeiras e consolidar o maior Resultado de Intermediação da história do Banco, totalizando R$ 1,6 bilhão”, disse. Além disso, em 2025, a Margem Financeira Líquida se aproximou da marca de R$ 1,4 bilhão, registrando uma alta de 11,1% em comparação a 2024.
O Patrimônio Líquido do Banestes atingiu a marca de R$ 2,4 bilhões. Outro dado relevante é que, desde 2023, o valor de mercado do Banestes supera o seu valor patrimonial, passando da marca dos R$ 2,8 bilhões em 2025.
A Fitch Ratings reafirmou nosso rating nacional em AA+, com perspectiva estável, ressaltando o perfil de negócios equilibrado, a forte rentabilidade e a capitalização consistente do Banestes.
Na mesma linha, a Moody’s Local atribuiu o rating AA.br, com perspectiva positiva, para o longo prazo e a nota máxima (ML A-1.br) para o curto prazo. No relatório, a agência destaca o potencial de crescimento do Banestes, suportado pela expansão da carteira de crédito, que se mantém diversificada e de boa qualidade.
Vale ressaltar ainda que em 2025 o Banestes entregou à sociedade o valor adicionado de R$ 1,3 bilhão, por meio de impostos e contribuições, remuneração de pessoal, distribuição de lucros e remuneração de capitais de terceiros. Aos acionistas foram destinados R$ 132 milhões a título de Juros sobre Capital Próprio (JCP) e dividendos no 4º trimestre do ano. No acumulado do exercício de 2025, o montante contabilizado atingiu R$ 237 milhões, o que representa um payoutanualizado de 57,3%.
As informações completas sobre o Resultado Anual de 2025 do Banestes foram transmitidas pela diretoria da instituição financeira via YouTube, no canal oficial do Banestes. Os dados completos também podem ser consultados no site de Relações com Investidores, além das páginas da Comissão de Valores Mobiliários e da B3.
Em seus 88 anos de história, o Banestes é o único banco presente em todos os municípios do Espírito Santo. Ao todo, são 738 pontos de atendimento, compostos por 148 agências, 268 pontos de atendimento eletrônico e 322 correspondentes Banesfácil.
Informações à Imprensa:
Assessoria de Comunicação do Banestes
Rafaella Rodrigues
[email protected]
(27) 99831-6034
Fonte: GOVERNO ES
São Mateus
Estadual
Policial
ENTRETENIMENTO
POLÍTICA
Esportes
