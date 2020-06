Bandidos tentam matar jovem para completar serviço em Conceição da Barra

Uma semana depois de sofrer um atentado, um jovem morador de Braço do Rio, em Conceição da Barra escapou pela segunda vez. A casa dele, no Distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra foi invadida na madrugada deste sábado (20). Mas, os bandidos não tiveram êxito: o rapaz escapou.

Aos policiais da Companhia de Braço do Rio que foram ao local a mãe do rapaz contou que quatro indivíduos em um carro prata, e 3 deles já foram entrando no quintal da residência e atirando na janela, fizeram aproximadamente quatro disparos que quase acertaram o dono da residência.

A mãe disse ainda que o filho de iniciais J.R.N.R sofreu tentativa de homicídio a uma semana e provavelmente estavam à procura do filho dela para completar o serviço. Não disse, no entanto, o motivo da tentativa de matar o seu filho.