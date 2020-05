Bandidos roubam sacas de café em depósito de Jaguaré

Pedro Canário (ES) – A Prefeitura de Pedro Canário, norte do estado, iniciou na última sexta-feira (15/05), o serviço no Centro de Atendimento Especializado a Covid-19 (Coronavírus), no Hospital Menino Jesus. Os atendimentos são específicos para pacientes com suspeita de Coronavírus e síndrome gripal. Além disso, o governo municipal realizou a contratação de médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e recepcionistas.

O Hospital Menino Jesus direcionou uma ala contendo apartamento para observação, sala de isolamento, leito de internação entre outros serviços.

O prefeito Bruno Araújo reafirmou o compromisso com a saúde do município. “ Estamos dia a dia focados no atendimento e no bem estar de toda nossa população, numa busca incansável pelo desenvolvimento econômico, mas sempre com foco na preservação das vidas humanas. Sabemos da grande importância do equilíbrio em nossas ações, por isso estamos em constantes transformações, nas decisões e atitudes”.

Covid-19 no município:

De acordo com o boletim divulgado na última quinta-feira (14) pela Secretaria Municipal de Saúde, o município registrou 04 casos da Covid-19, sendo 01 em isolamento social e 03 com cura clínica.

Os atendimentos no Centro de Atendimento Especializado da Covid-19, acontecerão de segunda a sexta-feira, das 07h às 19h, no Hospital Menino Jesus (Centro).