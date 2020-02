Bandidos levam R$ 17 mil de fábrica de móveis em São Mateus

A empresa viação São Gabriel vai aumentar o preço da tarifa do transporte público de São Mateus, passando de R$ 2,95 para R$ 3,05 nas linhas urbanas. Para a comunidade da Paulista, que fica às margens da BR 101 Norte, o valor é de R$ 3,50.

A nova tarifa entra em vigor na próxima segunda-feira (10).

A empresa informa que o índice aplicado para reajustar a tarifa foi de 3,5%, ficando abaixo da inflação (4,31%) e do reajuste do salário mínimo (4,7%), de acordo com dados do IBGE.