Bandidos invadem casa e matam casal com tiros de espingarda

Um casal foi morto dentro de casa, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. Segundo a polícia, os suspeitos teriam invadido o local, na madrugada desta terça-feira (01), e executado as vítimas com armamento de grosso calibre.

A polícia acredita que os criminosos tenham entrado pelos fundos da casa, subido as escadas e arrombado a porta da sala, que está quebrada. Eles teriam seguido direto para o quarto, onde o casal dormia. Antes de fugir, os criminosos reviraram os pertences das vítimas.

Segundo os investigadores, os suspeitos teriam utilizado uma espingarda calibre 12 para cometer o crime. O homem foi atingido com dois tiros no rosto e a mulher com três tiros nos braços e no joelho.

Os vizinhos do casal contaram que eles moravam na região há cerca de 20 dias. A moradora da residência do segundo andar, que está grávida, precisou ser hospitalizada após se assustar com o barulho dos disparos.

A polícia acredita que o crime possa ter relação com o tráfico de drogas. Em julho, um homem foi morto a facadas em frente a mesma casa. O fato teria sido motivado pela comercialização de entorpecentes.

Os corpos do homem e da mulher assassinados foram encaminhados para o Departamento Médico Legal, em Vitoria. O caso será investigado pela Polícia Civil.

(*TV Vitória/Record TV)