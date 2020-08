Bandidos continuam agindo no Balneário de Guriri e roubam caminhonete

O local onde a PM atuou no Sítio Histórico, é bastante conhecido pelo tráfico constante de drogas.

O Sítio Histórico Porto de São Mateus, famoso pela sua originalidade, mas abandonado ao longo do tempo, pela sua importância para a cultura que deveria representar, tornou-se nos últimos meses em local preferido para traficantes de drogas. Eles não escolhem a hora para vender maconha e crack, as drogas mais comuns da atualidade por serem mais baratas.

E mesmo com a eficácia do trabalho que a Polícia Militar realiza, desenvolvendo ações do Serviço de Inteligência para combater o tráfico naquele local, os traficantes não se intimidam. E tem sido comum a apreensão de drogas quase que todos os dias, mas, em muitas das vezes, quando a polícia chega, eles conseguem escapar, por conhecerem profundamente o local.

E em uma dessas ações nesta tarde de quarta-feira (5), policiais comandados pelo capitão Lebarch e ajudados pelo Cão Jhoy durante um patrulhamento ostensivo e preventivo pelo local que é bastante conhecido como ponto do tráfico, conseguiram apreender 24 buchas de maconha e 33 pedras de crack, mas ninguém foi detido.