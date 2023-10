Bandidos cercam ambulâncias e executam vítimas a caminho do hospital

Na manhã deste domingo (15), uma motocicleta chocou-se contra um paralelepípedo no bairro Flexal II, Cariacica. Em seguida, o condutor perdeu o controle da moto, que veio ao chão, ferindo dois indivíduos que estavam a bordo do veículo.

Duas ambulâncias socorreram as vítimas, porém no trajeto para o hospital, os veículos foram interceptados no bairro Porto de Santana por suspeitos em uma motocicleta. Eles abriram as portas das ambulâncias e efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas.

Em seguida, as ambulâncias foram para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. As duas vítimas que estavam nas ambulâncias morreram.

As ambulâncias serão periciadas pela Polícia Civil e a autoria e motivação do crime é desconhecida.