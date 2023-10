Bandidos atiram contra carro e matam jovem de 23 anos no ES

Uma jovem de 23 anos foi assassinada a tiros, dentro do próprio carro, na madrugada deste sábado (28) no bairro Divinópolis, na Serra. Dentro do veículo, também estava um homem que trabalhava com a vítima. Ele não ficou ferido.

A vítima foi identificada como Carolayne Nascimento Barcelos, filha de um comerciante da região.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu por volta de 1h20 deste sábado, na região próxima ao ponto final do ônibus do Transcol.

Diversos tiros foram disparados em direção ao veículo, um Renault Sandero Prata. Alguns destes disparos atingiram a cabeça da vítima, que chegou a ser socorrida pelo próprio pai e levada para a UPA de Serra-Sede, mas acabou não resistindo e morreu.

Ainda segundo a polícia, ainda não há informações sobre as causas do crime, que será investigado pela equipe da Polícia Civil. De dentro do carro, foi apreendido o celular da vítima, com a expectativa de que ali tenham alguns fatos que possam contribuir com a investigação.

“A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares”, informou a Polícia Civil, por meio de nota.

Quem tiver informações sobre o caso pode informar à polícia de forma anônima através do telefone do Disque-Denúncia 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.