Bandidos assaltam no balneário de Guriri, sofrem acidente e acabam preso

Depois de assaltarem um homem identificado pelas inicias J.M.O., por volta das 21h30 da Noite de Natal, no balneário de Guriri, dois adolescentes acabaram batendo com a moto em que fugiam e foram parar no hospital, medicados e presos.

De acordo com o boletim de ocorrências da Polícia Militar os policiais da Companhia de Guriri haviam sido acionados para atender a um acidente envolvendo uma moto que bateu em um poste na Rua 25 Lado Sul, e quando chegaram ao local constataram que os envolvidos no acidente haviam acabado de praticar um assalto.

No assalto os ladrões que simulavam estar armados, roubaram o aparelho celular da vítima, mas na delegacia para onde foram levados depois de atendidos no Hospital Roberto Silvares, para onde foram levados por uma equipe do Corpo de Bombeiros, disseram que o aparelho havia desaparecido no acidente.

Depois de atendidos no Hospital os adolescentes foram encaminhados com a vítima do assalto até a Delegacia de plantão da Polícia Civil, em São Mateus.