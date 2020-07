Bandidos armados ameaçam família e roubam carros em sítio de São Mateus

O município de São Mateus chegou a 37 óbitos no início da noite desta segunda-feira (27). A confirmação foi publicada no Painel Covid-19 da Secretaria Estadual de Saúde (SESA) e também divulgado pela Vigilância Municipal de Saúde.

Um paciente de 90 anos, morador da Paulista, do sexo masculino, foi a 37ª vítima fatal do Coronavírus. Ele foi confirmado para Covid-19 por RT-PCR no dia 16, internado na Unidade Terapia Intensiva no dia 20 e veio a óbito no último domingo (26).

São Mateus chegou a 1.271 casos confirmados de Coronavírus. Ao todo, o Município tem 5.034 casos notificados, destes 1.433 foram descartados, 1.363 são suspeitos em investigação, 967 foram encerrados, 812 foram curados e há 37 óbitos confirmados.

Dos casos suspeitos, 1.343 estão em isolamento domiciliar e 20 em tratamento hospitalar.