Bandidos ameaçam vítimas e roubam carros em sítio de São Mateus

Os casos de coronavírus estão subindo a cada dia e só no início de junho somam 49, além de 2 óbitos.

O município de São Mateus chegou a 350 casos confirmados nesta quarta-feira (10). O Município tem 1.791 casos notificados, 542 foram descartados, 644 são suspeitos em investigação, 199 foram curados e há 6 óbitos.

Dos casos suspeitos, 631 estão em isolamento domiciliar e 13 em tratamento hospitalar.

No feriadão prolongado de Corpus Christi (começa nesta quinta-feira), a Prefeitura de São Mateus atendendo uma notificação recomendatória do Ministério Público promete intensificar as ações de fiscalização no Balneário de Guriri que lidera as estatísticas do município com 93 casos.