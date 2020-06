Bandidos abandonam carros roubados em assalto

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Serviço de Vigilância Epidemiológica Municipal, contabiliza 1.819 casos notificados com suspeita do novo Coronavírus em São Mateus.

Desses, 542 foram descartados, 667 casos suspeitos em investigação, 255 casos encerrados que foram diagnosticados apenas como sintomas gripais, 355 casos confirmados, 199 curados e 07 óbitos confirmados de Covid-19.

A sétima morte confirmada no município é de um paciente de 77 anos do sexo masculino, possuía doença cardiovascular crônica. Foi internado na UTI no dia 06 de junho sendo confirmado infeção por Covid-19 por teste rápido no mesmo dia.

O balneário de Guriri continua liderando as estatísticas no município com 94, seguido do Sernamby com 23 e Cohab 18. Os casos do sexo feminino somam 196 e masculino 159. A taxa de letalidade está em 1,97%.