Bandido morre em confronto com a polícia em São Mateus

O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (10), em São Mateus. Outros suspeitos de participação no crime não foram encontrados

Um homem suspeito roubar carro morreu após confronto com a polícia na madrugada desta terça-feira (10), em São Mateus, nas proximidades da BR-101.

A Polícia Militar foi acionada durante a madrugada por um homem que ouviu o próprio carro, um Gol, que ficava estacionado na rua, sendo ligado e levado. Os suspeitos fugiram com o veículo pela BR 101, em direção ao bairro Seac.

Os bandidos foram avistados pelos policiais em dois carros diferentes, o Gol e uma Fiat Strada, que teria dado cobertura à ação. Neste momento, de acordo com a Polícia Militar, os suspeitos efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra os policiais e iniciaram fuga.

Os ocupantes do Gol desembarcaram às margens da rodovia e fugiram para região de mata, de onde efetuaram mais disparos em direção aos militares, que revidaram. Os suspeitos do outro veículo conseguiram fugir. A Polícia Militar não informou o número de indivíduos envolvidos no roubo.