Bandido cria perfis no WhatsApp para aplicar golpes em Linhares

Indivíduo cria nova conta, com foto de terceiros, para pedir depósitos em dinheiro. Seis pessoas já procuraram a delegacia para denunciar o caso. A Delegacia Regional de Linhares recebeu, na tarde desta quinta-feira (27), seis denúncias de um golpe que vem se propagando no município, via aplicativo de mensagens. Na ação fraudulenta, o bandido cria perfis no WhatsApp, com fotos de terceiros, para solicitar transferências em dinheiro à rede de contatos. Na conversa, ao se passar por outra pessoa, o bandido diz que está utilizando um número de celular novo a até sugere que a possível vítima atualize sua agenda telefônica.

De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, o golpista não se apropria da conta do WhatsApp, mas cria um novo perfil com um número de telefone distinto, utilizando fotos de outras pessoas. “Daí a importância de verificar o número do contato original, ligar para a pessoa e checar determinado pedido. Também é importante não sair depositando dinheiro de qualquer maneira”, aconselha o delegado.

Lucindo ressalta que, neste golpe, os pedidos de depósito estão sendo feitos para contas que estão fora do território capixaba. O delegado informa ainda que a polícia já está tentando identificar o golpista, que poderá responder pelo crime de estelionato. A pena varia de um a cinco anos de prisão.

Denúncias sobre este caso podem ser feitas na delegacia ou pelo telefone 181.

Cuidado também com a clonagem

O WhatsApp possui mais de 136 milhões de usuários no Brasil e, por isso, vem se tornando uma ferramenta nas mãos de golpistas. Uma prática comum é da clonagem de contas, em que os bandidos, de fato, se apropriam da rede de contatos para pedir depósitos em dinheiro.

De acordo com especialistas, a forma mais efetiva de se proteger da clonagem do Whatsapp é ativar a verificação em duas etapas, em que o usuário cria um código numérico para funcionar como uma espécie de senha de acesso. Caso alguém consiga acesso ao código de validação de login enviado por SMS, precisará saber também a senha que a pessoa criou, o que torna a liberação da conta mais difícil.

Para ativar a verificação em duas etapas no WhatsApp, basta acessar o campo Ajustes, depois clicar em “Conta”, tocar em “Confirmação em duas etapas” e “Ativar”. Então, crie seu PIN e informe um e-mail para recuperação da senha, em caso de perda.