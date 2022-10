Bandido atira em van que levava crianças após tentar assaltar motorista; vídeo

O vídeo de uma câmera de segurança flagrou o momento em que um bandido atira contra uma van escolar durante uma tentativa de roubo.

O crime ocorreu na manhã da última sexta-feira (14) no bairro Santa Clara do Lago, no distrito do Campo Grande, em Campinas – SP. O disparo atingiu o para-brisa e o motorista foi ferido por estilhaços.

As imagens gravadas pelo equipamento de uma residência do bairro mostram quando três homens encapuzados caminham pela rua. Um deles tira a arma de dentro da blusa assim que percebe a aproximação da van em alta velocidade. Pouco antes de o utilitário passar, ele atira contra a vítima.

O condutor da van pisou no acelerador e se abaixou após perceber que seria assaltado. Ele estava se aproximando de casa após deixar estudantes na escola e por isso suspeitou dos criminosos. Segundo ele, um quarto suspeito aguardava na esquina da via.

“Eles estavam esperando alguém aparecer pra eles pegarem. Eu vi eles de longe. Fui chegando perto do portão da minha casa e achei meio suspeito, porque estavam com touca na cabeça e vinham pro meu lado. A hora que que vi que um deles tirou a arma, eu não tive dúvidas. Pensei que não tinha para onde correr. Abaixei a cabeça e acelerei pra chegar na esquina e subir a rua”, detalha ele.

O homem relatou ainda que parou o veículo em uma rua próxima logo depois da ação, trancou a van e correu para se esconder em casa. Ele registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Monte Mor, já que mora perto do limite entre as duas cidades. Os quatro suspeitos não foram localizados até o momento.

Vídeo: