Bandido aplica golpe na internet usando empresa de veículos de Boa Esperança

Um morador de Vila Velha, 35 anos, caiu em um golpe pela internet nesta quinta-feira (29). O golpista se passou por representante da concessionária RB Veículos, com sede em Boa Esperança, no Norte do Estado, para aplicar o golpe.

Segundo a vítima, ela tinha a intenção de trocar um Fiat Siena por uma Hilux e chegou a encontrar a caminhonete no site de anúncios virtuais OLX, mas tudo se tratava de um golpe.

A vítima informou que o golpista pediu uma quantia de mil reais para segurar o veículo e não vender para outra pessoa, chegando a mandar para a vítima alguns dados da empresa.

Acreditando na mentira, a vítima acabou efetuando uma transferência para a conta do golpista, se deslocando, juntamente com a esposa e o filho, para o município de Boa Esperança, mas quando chegou na concessionária, foi informado que a empresa não realiza anúncios pela OLX.

Em contato com a RB Veículos, a reportagem foi informada que a empresa não faz anúncios na OLX, que não pede nenhum tipo de valor para segurar compra de veículos e orienta as pessoas a tomarem cuidado com este tipo de golpe.

A RB Veículos, também orienta, em qualquer caso de dúvidas, entrar em contato com a empresa, através do (27) 3768-2004.

(*Site Barra)