Bandes promove leilão de 23 imóveis nesta quarta-feira (08)

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) promove, nesta quarta-feira (08), o leilão de imóveis com 23 unidades à disputa, localizadas no Estado capixaba e em regiões vizinhas. O leilão acontece a partir das 14 horas, na sede do Bandes, no Centro de Vitória. Esta é a chance ideal para quem deseja investir no mercado imobiliário, com condições mais favoráveis e facilitadas.

As propriedades estão localizadas nos estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Serão colocados no leilão 23 imóveis à venda, entre apartamentos, prédios, galpões e até unidades rurais.

Os lances do leilão devem começar pelo valor de R$ 83.940,04 mil, no caso de uma área de propriedade rural de 145.200,00 metros quadrados situada em Nova Venécia, com terreno verde e paisagem de montanhas.

Por outro lado, o imóvel com o maior valor inicial para leilão encontra-se na Capital do Rio de Janeiro. O galpão industrial, com grande potencial para fins comerciais, tem dois pavimentos, abrangendo, aproximadamente, 2 mil metros quadrados, e apresenta um lance mínimo de R$ 7,3 milhões.

Além disso, outro destaque do leilão do banco capixaba é um apartamento em Vila Velha situado na região da Praia da Costa. O imóvel de alto padrão conta com localização privilegiada próxima à praia e tem, aproximadamente, 145 metros quadrados, com área de lazer comum.

Para participar, basta vir ao Bandes no dia e horário marcados, com os documentos pessoais para pessoa física ou contrato social, com procuração assinada em caso de pessoa jurídica. Não é necessário realizar cadastro prévio.

É importante destacar que o banco isenta os participantes de qualquer taxa de leiloeiro e oferta opções de pagamento parcelado. Ademais, há possibilidade de realizar visitas antecipadas aos lotes, permitindo conhecer os imóveis e esclarecer eventuais dúvidas.

Condições de pagamento

Os interessados podem adquirir os imóveis à vista ou a prazo, com financiamento diretamente pelo Bandes. No caso da arrematação à vista, o vencedor da disputa do leilão deverá realizar, obrigatoriamente, o pagamento do valor correspondente a 50% do valor, com o restante a ser pago em até dez dias. Para o valor a prazo, o banco oferece até 96 meses, com valor inicial de arrematação de, no mínimo, 20% do lance vencedor.

Todas as condições de participação e para a arrematação dos imóveis podem ser conferidas no edital completo, disponível no site do Bandes.

Serviço:

Leilão de Imóveis do Bandes (Veja a relação completa dos imóveis)

Data: 08/11 (quarta-feira)

Horário: 14 horas

Local: Auditório do Bandes, 10º andar, Centro, Vitória.

Aberto ao público

Informações sobre linhas de financiamento:

www.bandes.com.br

[email protected]

Informações à Imprensa:

Gerência de Comunicação Institucional do Bandes

Bárbara Deps Bonato / Wilson Igreja Campos

(27) 99774-4428 / (27) 3331-4424

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES