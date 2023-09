Bandes, Prefeituras e Fundação Renova discutem investimentos no Estado

A equipe técnica do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) percorreu os municípios da Bacia do Rio Doce para discutir investimentos em saneamento nos municípios. As agendas ocorreram nessas segunda-feira (25) e terça-feira (26), com os representantes da Fundação Renova e das Prefeituras de Colatina, Linhares e Baixo Guandu para a discussão de iniciativas de projetos de saneamento na região.

A diretora Operacional do Bandes, Gabriela Vichi, participou das reuniões técnicas. Os investimentos serão ações compensatórias capitaneadas pela Fundação Renova, em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais, com previsão de grande impacto na bacia.

Gabriela Vichi enfatizou a importância das discussões entre as instituições e as prefeituras. “Estamos comprometidos em garantir que os recursos da Fundação Renova sejam direcionados de maneira eficaz e estratégica para trazer melhorias tangíveis aos municípios afetados pelo rompimento da barragem de Mariana. Isso representa uma parte essencial de nossa missão de promover no Estado o desenvolvimento socioeconômico, visto que não há desenvolvimento socialmente inclusivo e sustentável sem saneamento básico”, afirmou.

O convênio firmado entre o Bandes e a Fundação Renova contempla projetos e obras de saneamento de esgoto, além da destinação adequada de resíduos sólidos. Cabe ao banco, dentro dessa parceria, a avaliação dos projetos apresentados pelas prefeituras e o acompanhamento da realização das obras, a fim de comprovar a qualidade da execução, com vistorias realizadas pela equipe.



Os recursos da Fundação Renova buscam aprimorar as condições de saneamento, promovendo a recuperação e o desenvolvimento sustentável dessas regiões no Espírito Santo e em Minas Gerais. Constituída em 2016 por um Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), a Fundação Renova é um dos programas compensatórios formulados pelo governo para a reparação dos danos causados pelo desastre em Mariana. A organização tem como objetivo central contribuir para acelerar o processo de recuperação da Bacia do Rio Doce e regiões próximas, melhorando a qualidade e a quantidade de águas no principal canal impactado.

Durante o encontro, o Bandes, a Fundação Renova e os representantes das prefeituras se reuniram para avaliar e alinhar os avanços do programa de saneamento nos municípios. A reunião funcionou como um ponto de sincronização dos esforços de todas as partes envolvidas, verificando o andamento de cada etapa para garantir que a implantação de sistemas de saneamento básico se efetive.

O Bandes atua como um dos principais agentes de fomento do desenvolvimento no Espírito Santo. Por isso, tem desempenhado um papel importante ao facilitar parcerias estratégicas como essa. A instituição busca constantemente proporcionar alternativas para que os municípios capixabas possam desenvolver iniciativas que ampliem os serviços públicos ofertados à população. Isso não apenas melhora a qualidade de vida dos cidadãos, mas também contribui para a elevação dos indicadores de Desenvolvimento Urbano dessas regiões.

Essas reuniões demonstram um compromisso contínuo do Bandes em atuar como um catalisador para o crescimento e a recuperação de comunidades impactadas, reforçando sua posição como um parceiro na busca por soluções sustentáveis para o desenvolvimento do Espírito Santo.

