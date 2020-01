Bandes participa de encontro sobre desenvolvimento econômico e turístico de Conceição da Barra

A equipe do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) esteve presente em Conceição da Barra, litoral norte capixaba, nesta quinta-feira (09), em uma agenda para a discussão de ações futuras que possam potencializar projetos que promovam o fomento ao turismo local. O objetivo do encontro foi discutir estratégias para que os empreendedores locais incrementem seus negócios, com acesso aos recursos financeiros do banco para desenvolver negócios do ramo turístico.

Outro tema em pauta foi o debate sobre mecanismos que possam atrair novos empreendimentos para o município, fomentando as cadeias produtivas já existentes e podendo desenvolver empresas de diversos setores econômicos no município, principalmente relacionados a comércio e serviços.

O diretor de Negócios do banco capixaba, Luiz Fernando Castro de Mello Leitão, acompanhado da gerente de Negócios que atua na região, Fernanda Vargas, participaram do encontro. Eles estiveram reunidos com os titulares das pastas Desenvolvimento e Meio Ambiente e de Emprego e Renda do município, respectivamente André Tebaldi e Jorge Alexandre da Silva, além da presidente da Associação de Turismo de Conceição da Barra, Adélia Marchiori.

“O encontro faz parte da estratégia do Bandes de ampliar e fomentar o acesso ao crédito nos municípios capixabas com intuito de movimentar as economias locais, promovendo e fomentando o desenvolvimento regional, seja por meio do crédito direto, seja por meio da atração de investimentos que fortalecem cadeias produtivas”, destaca o diretor.

O apoio a empreendimentos turísticos faz parte do modelo de atendimento do Bandes segmentado por setores de negócio que potencializam empreendimentos estratégicos para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental, com ênfase nas potencialidades regionais. Conceição da Barra é destino tradicional turístico capixaba, principalmente pelos atrativos ambientais, culturais e históricos, com destaque para o Carnaval e o distrito da vila de Itaúnas.

As linhas de crédito do Bandes são direcionadas para investimentos de implantação, expansão, modernização, diversificação e desenvolvimento tecnológico e gerencial de empreendimentos ligados ao setor turístico. Podem buscar financiamentos empresas de hospedagem, agências de turismo, organizadoras de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos, centros de convenções, parques aquáticos, prestadoras de serviços de infraestrutura para eventos, restaurantes, cafeterias, bares e outros.

