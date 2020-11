Bandes opera crédito para empreendimentos no norte do Estado

Com o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), empresários dos municípios da região norte do Estado têm a possibilidade de financiamentos para investir em suas empresas. Os recursos podem ser destinados para a ampliação ou a reforma, para a compra de equipamentos nacionais e importados ou de matérias-primas e outras destinações específicas para o desenvolvimento e o aumento da competitividade e da capacidade produtiva da empresa.

O gerente Comercial e de Relacionamento do Bandes, Miguel Porcaro, destaca que o banco atua de forma alinhada com as políticas de desenvolvimento do Governo do Estado, com o objetivo de proporcionar o crescimento econômico e a sustentabilidade ambiental. “Um dos mecanismos adotados pelo banco para este objetivo é o atendimento setorial envolvendo segmentos de maior potencial para a expansão econômica naquela região. Dessa forma, o Bandes fomenta o desenvolvimento com equilíbrio e a geração de renda”, enfatiza Porcaro.

O modelo de atendimento adotado pelo banco possibilita que empreendimentos estratégicos para o desenvolvimento do Espírito Santo tenham um suporte mais ágil e alinhado com a política de desenvolvimento do Governo. Com a priorização de setores econômicos, o Bandes atua para criar um ambiente de negócios propício para a aceleração da dinâmica econômica local, por meio da operação de financiamentos sob medida para a capacidade e as necessidades de cada empresa.

O modelo de atendimento personalizado do Bandes adota a segmentação por atividade econômica e por localização do empreendimento. Na região norte, os empresários contam com a gerente de Negócios Fernanda Vargas Emetério para orientar sobre as linhas de crédito mais adequadas às necessidades das empresas. Além de atendimento regionalizado, a GN também atua no segmento moveleiro, envolvendo empreendimentos de Madeira e Móveis.

“A atuação do Bandes, segmentada por região e por setor econômico, nos permite desenvolver um trabalho alinhado às políticas públicas e ao planejamento socioeconômico de cada localidade. Assim, podemos dialogar de forma estruturada com os Arranjos Produtivos Locais, para identificar a vocação econômica regional e oferecer soluções financeiras com condições mais adequadas, contribuindo para a geração de emprego, renda e competitividade aos empreendimentos capixabas”, destaca Fernanda Emetério.

Além de recursos próprios do Bandes, para os 28 municípios capixabas da região norte que integram a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), os empresários podem acessar recursos do Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste (FNE). Esta opção é fruto de um convênio entre o Bandes e o Banco do Nordeste (BNB), que possibilita o banco capixaba ser agente financeiro desses produtos destinados aos empreendimentos da indústria e agroindústria.

O atendimento aos empresários interessados nas linhas de financiamento do Bandes tem à disposição atendimento remoto personalizado, via site bandes.com.br ou pelo e-mail [email protected] Em caso de outros esclarecimentos, o interessado pode entrar em contato pelo Bandes Atende (0800 283 4202).