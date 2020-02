Bandes oferece praticidade em renegociação de contrato por aplicativo

Renegociar contratos com o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) é rápido e prático. Se você não tempo para ir à sede do Banco ou permanecer em uma ligação telefônica, pode enviar uma mensagem para a equipe técnica de renegociação via aplicativo WhatsApp e fazer a solicitação.

O atendimento pelo aplicativo é realizado em horário comercial, das 9h às 18h, no número (27) 99891-7795. Pelo WhatsApp, a assistência da equipe de renegociação de dívidas do Banco acontece via mensagens de texto e áudio, como também ligação telefônica.

Os clientes também podem submeter a proposta na página de renegociação do Bandes, disponível no endereço bandes.com.br/renegocia ou via e-mail, para o endereço [email protected] Em todos os canais, é necessário informar o nome completo e o número do CPF do titular do contrato – pessoa física – ou razão social e CNPJ – pessoa jurídica -, além de telefone e e-mail para contato.

O empreendedor que tiver sua proposta aceita terá a possibilidade de quitar suas dívidas com abatimento de até 100% dos juros e encargos moratórios e ainda optar por parcelamento. Na hipótese de contratos ajuizados, serão acrescidos honorários e custas processuais.

Prorrogação do prazo da Campanha

O prazo de adesão à Campanha de Renegociação de Dívidas do Banco foi prorrogado. As condições especiais de renegociação de parcelas em atraso continuam valendo.

Quem pode participar?

Clientes do Bandes com contrato cuja fonte de recursos não seja oriunda de repasses de programas federais como, por exemplo, o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Importante ficar atento: caso a dívida já tenha sido ajuizada, somente aquelas que estejam ainda em fase de citação poderão participar da renegociação.

Caso haja dúvidas, consulte o Bandes:

Telefones: (27) 3331-4204 ou 0800-283-4202 ou (27) 99891-7795 (Whatsapp)

E-mail: [email protected]

Texto: Beatriz Moreira

Informações à imprensa:

Gerência de Comunicação Institucional do Bandes

Bárbara Deps Bonato / Wilson Igreja Campos

(27) 3331-4352/ (27) 99774-4428 / (27) 3331-4424

[email protected]

www.facebook.com/bandesonline