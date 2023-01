Bandes disponibiliza linhas de crédito para empresas que desejam ampliar exportação

Celebrado neste sábado, dia 28 de janeiro, o Dia do Comércio Exterior, faz referência ao dia em que os portos brasileiros foram abertos ao exterior. Importante vertente da economia capixaba, o Comércio exterior, que conta com um dos principais complexos portuários do Brasil, a atividade possibilita importar mercadorias não existentes no país e abre espaço para que as empresas comercializam esses produtos internacionais tem o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), como um dos seus principais apoiadores e incentivadores.

Os recursos disponibilizados pelo Banco apoiam e potencializam a criação de um ambiente de exportação para que pequenas e médias empresas capixabas conquistem espaço dentro do setor produtivo estadual.

A atividade vem em um processo de recuperação, o comércio exterior capixaba teve um 2022 de recuperação e de crescimento nas importações. No período de janeiro a novembro, segundo dados do Sindicato do Comércio de Importação e Exportação do Espírito Santo (Sindiex), o avanço nas importações foi de 50,4% em relação ao mesmo período em 2021.

O diretor de Negócios do Bandes, Marcos Kneip Navarro, enfatizou que a forma de atuar do das linhas do Bandes, próxima aos setores prioritários para a economia capixaba e com taxas e prazos acessíveis para a realidade do mercado tradicional, possibilita que empreendimentos estratégicos tenham um atendimento mais ágil e eficiente para um desenvolvimento equilibrado e sustentável.

Navarro ressaltou que a atuação dos produtos do banco com as empresas alinhadas ao setor capixaba de exportação é voltada para o fortalecimento do arranjo produtivo local que é tão importante para o desenvolvimento do Espírito Santo

“Pela sua importância para o PIB capixaba e para a geração de empregos, o setor de exportação é um dos priorizados dentro da estratégia de negócios do banco, com nossa equipe de atendimento bem próxima, construindo soluções para as demandas específicas da atividade. O Bandes tem um portfólio de produtos e de serviços adequados às necessidades do empresariado, apoiando as diversas etapas da produção, bem como a implantação, a expansão, a modernização e o desenvolvimento tecnológico das empresas, incluindo a aquisição de equipamentos importados”, destacou.

Com os objetivos de apoiar o crescimento e desenvolvimento dos processos envolvendo a cultura exportadora dos produtos, aumentar a competitividade empresarial e permitir a introdução de melhorias técnicas em diversas áreas das empresas, o PEIEX atua para que os empreendedores adquiram mais conhecimento em gestão organizacional.

Apoio para exportação

O Bandes tem opções de financiamentos para empresas que realizam comércio para o mercado exterior, contando com o Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias (Fundap) como uma alternativa para os empreendedores capixabas. O fundo é um financiamento para apoio a empresas com sede no Espírito Santo e que realizam operações de comércio exterior tributadas com ICMS no Estado. As empresas industriais com sede no Espírito Santo que fazem uso de insumo importado também podem se habilitar aos financiamentos.

Já as linhas de investimento fixo e misto do banco capixaba são ideais para os empreendedores que buscam crédito para a aquisição de máquinas, equipamentos, investimento em pesquisa e inovação, além da capacitação da equipe e obras civis.

Condições operacionais

Investimento fixo e misto

Taxa de juros: 0,25% ao mês + Selic.

Prazo total: de até 60 meses.

Carência: de até 12 meses.

CET – Custo Efetivo Total a partir de 4,16% ao ano + Selic

Informações sobre linhas de financiamento:

