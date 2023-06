Bandes assume cadeira na Associação Brasileira de Desenvolvimento

Nesta quarta-feira (21), o diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), Marcelo Barbosa Saintive, toma posse na diretoria da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), que reúne 34 instituições financeiras de desenvolvimento (IFDs) nacionais. Composta por representantes de outras sete instituições espalhadas pelo País, a diretoria da ABDE tem mandato de dois anos.

Além do Bandes, a diretoria da instituição nacional conta com membros do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal (CRF), Cresol, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Agência de Fomento do Rio Grande do Norte (AGN) e Banpará. O presidente da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Celso Pansera, foi eleito presidente da entidade e os diretores de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luís Gordo, e o diretor-presidente da Fomento Paraná, Heraldo Neves, foram eleitos como vice-presidentes.

O Bandes apoia e incentiva diversos setores econômicos, dos mais variados portes empresariais capixabas e das micro às grandes empresas de norte a sul do Espírito Santo. Com o apoio do banco, milhares de empresas, postos de trabalhos, projetos e sonhos foram beneficiados e concretizados, incentivando a inovação, a sustentabilidade e a competitividade saudável no setor produtivo capixaba.

Em 2022, no valor liberado pelo Bandes e destinado ao financiamento da atividade produtiva, o banco capixaba liberou R$ 122,6 milhões para empresas de diferentes portes financeiros e segmentos econômicos, com o percentual de 50% destinado a empresas de médio porte e 47% para MPEs. Além disso, somados todos os programas coordenados pela instituição, foram injetados R$ 1,1 bilhão na economia estadual, contribuindo para a geração e a manutenção de mais de 10 mil postos de trabalho e para o desenvolvimento econômico e sustentável do Espírito Santo.

“A participação do Bandes na diretoria da ABDE estabelece um ponto central do banco com os seus objetivos principais, por exemplo, o de exercer um papel central de troca de ideias e experiências com outras instituições financeiras de desenvolvimento do País. Assim, atraímos os olhares dos investidores para o Espírito Santo e, consequentemente, aceleramos o crédito para investimento nos setores produtivos capixabas, com ênfase no desenvolvimento regional sustentável”, afirmou Marcelo Barbosa Saintive.

A ABDE é responsável pelo Sistema Nacional de Fomento (SNF), que registrou mais de R$ 5 trilhões em ativos até o terceiro trimestre de 2022. O SNF responde por 94% da carteira de crédito para o financiamento ao setor público, 86% da carteira de crédito para investimentos em infraestrutura e 81% do crédito rural brasileiro.

