Bandes apresenta Fungetur para empresas da região das Montanhas Capixabas

Nesta terça-feira (16), em Domingos Martins, aconteceu o 4º encontro regional com os empresários alinhados ao setor do turismo do Estado. O município foi escolhido para representar e reunir as empresas da região das Montanhas Capixabas. O encontro, fruto da parceria entre o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), Secretaria de Turismo (Setur) e a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) tem o objetivo de potencializar ainda mais a atratividade turística das regiões do Espírito Santo.

Na ocasião, foram apresentadas as linhas estratégicas do banco capixaba para as atividades produtivas ligadas ao turismo no Espírito Santo. Para o fomento do turismo como negócio de desenvolvimento social, econômico e regional equilibrado, o Fungetur, por exemplo, se configura como uma alternativa de ampliação de apoio aos investimentos de implantação, expansão, relocalização, modernização, diversificação, desenvolvimento tecnológico e gerencial de empreendimentos ligados ao setor turístico.

O gerente de Negócios do Bandes, Mario Augusto Jantorno, explicou que as séries de encontros regionais estão sendo fundamentais para demonstração de apoio às empresas e que elas podem contar na instituição de fomento capixaba para alavancarem seus negócios.

“Na região das montanhas, os atrativos são diversos. Pedra Azul, em Domingos Martins, por exemplo, é um destino de referência turística dentro e fora do Estado, sendo uma das cidades mais visitadas por turistas. E o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo tem o compromisso de estar sempre de portas abertas para atender e apoiar empresas ligadas ao setor do turismo, que é uma atividade essencial para a economia capixaba, gerando empregos e movimentando diversos setores da nossa sociedade. Para isso, conta com a disponibilidade das linhas com recursos do Fungetur, um produto específico para o setor”, afirmou Jantorno.

Encontros passados: São Mateus, Colatina e Santa Teresa

Nas últimas semanas, os empresários das regiões próximas a São Mateus, Colatina e Santa Teresa receberam os três primeiros encontros regionais de apoio ao turismo. Com uma apresentação das linhas de investimentos do Bandes, potencializar ainda mais a atratividade e a economia dos negócios foi o ponto de pauta principal dos eventos.

Condições operacionais:

Fungetur – Máquinas e Equipamentos

Valor financiável: até R$ 10 milhões

Taxa de juros: 3% ao ano + INPC

Prazo total: de até 60 meses

Carência: de até 12 meses

Fungetur – Investimento Fixo

Valor financiável: até R$ 15 milhões

Taxa de juros: 3% ao ano + INPC

Prazo total: de até 240 meses

Carência: de até 60 meses

Participação: até 80%

Informações sobre linhas de financiamento:

bandes.com.br/credito

Informações à Imprensa:

Gerência de Comunicação Institucional do Bandes

Bárbara Deps Bonato / Wilson Igreja Campos

(27) 99774-4428 / (27) 3331-4424

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES