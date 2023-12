Bandes apresenta ES Inteligente para vereadores no Norte e Noroeste do Estado

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) esteve, na terça (28) e na quarta-feira (29), com representantes de Baixo Guandu e Montanha para reuniões de apresentação do ES Inteligente, seu programa de estruturação de Parcerias Público-Privadas (PPPs) em parceria com o Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC).

A convite das prefeituras, a equipe do banco de desenvolvimento capixaba se reuniu com os vereadores nos dois municípios para fornecer um panorama explicativo a respeito da proposta de projeto de lei que inicia o programa de parcerias para os municípios. Com o encontro, as autoridades puderam assimilar a relevância do projeto em parceria com o Governo do Estado, com a devida preparação e orientação para recebê-lo.

Os representantes do Bandes Vilker Zucolotto e Paulo Brusqui compartilharam as experiências do banco na atuação do projeto que promove a estruturação e desenvolvimento de projetos sustentáveis dos municípios capixabas, a fim de dimensionar a transformação que ocorrerá nos municípios a partir da adesão no projeto ES Inteligente, que visa a implantação de cidades inteligentes.

O coordenador do Núcleo de Gestão de Concessões e Parcerias do banco, Vilker Zucolotto, salientou a atuação do Programa, bem como a relevância dessa apresentação para os municípios. “O Programa ES Inteligente, em colaboração com o IPGC, tem o objetivo de implementar nos municípios capixabas importantes projetos de infraestrutura urbana que viabilizam o desenvolvimento regional alinhado às perspectivas de inovação, tecnologia e sustentabilidade socioambiental. Isso inclui iniciativas com conectividade a partir da viabilização de acesso gratuito à internet para a população, bem como eficiência energética pela adoção de energias renováveis, por exemplo. A apresentação do Bandes nos municípios de Baixo Guandu e Montanha foi uma excelente oportunidade para apresentar aos vereadores uma proposta de projeto de lei que inaugura o Programa de Parcerias Municipal, preparando as bases legais do município para recepcionar esses projetos. Essas iniciativas inovadoras de desenvolvimento desempenham um papel crucial para o futuro das cidades, garantindo crescimento econômico e sustentabilidade no longo prazo”, pontuou Zucolotto.

“A adoção de concessões e parcerias público-privadas, as PPPs, tem sido amplamente discutida no setor público. Um dos motivos é a busca por estratégias que permitem melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à população. Aqui no Espírito Santo, o Bandes atua na estruturação dos projetos por meio de apoio técnico, no que tange ao fomento, coordenação, execução direta e realização de serviços técnicos especializados que propiciem a celebração de parceria dos entes públicos com a iniciativa privada para a execução de empreendimentos de interesse público, ou seja, o Bandes objetiva intermediar o ente público seja o Governo do Espírito Santo ou os municípios, junto ao setor privado. As parcerias possibilitam alavancar investimentos e fomentar a economia local, com geração de emprego e renda. Além de criar oportunidades e incentivos para novos negócios” pontua Marcos Kneip Navarro, diretor de Negócios do Bandes.

O assessor do banco capixaba Paulo Brusqui complementou sobre a pertinência do projeto no desenvolvimento e no melhoramento da infraestrutura e bem-estar da população das cidades inteligentes. “O programa ES Inteligente trabalha com o melhoramento de projetos para o desenvolvimento regional. Com isso, há, consequentemente, uma melhora também na competitividade, no ambiente de negócios e de inovação, na geração de investimentos e empregos para a região, além da atração de empresas para se estabelecerem no município, uma vez que encontrarão um ecossistema bem mais preparado para se constituírem no local”, acrescentou.

O programa opera com uma série de projetos que promovem o desenvolvimento regional alinhado ao panorama da indústria 4.0, integrada à inovação tecnológica, visando preparar os municípios para um futuro inovador e moderno. No caso dos projetos relacionados à eficiência energética, são concebidas soluções para iluminação pública e a implementação de miniusinas solares em conformidade com as melhores práticas ambientais. Isso possibilita atender às necessidades energéticas municipais em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Saiba como aderir ao programa ES Inteligente

A adesão ao ES Inteligente é feita, primeiramente, pelo preenchimento do termo de requerimento de participação e benefícios ES Inteligente, que está disponível no site do Bandes (www.bandes.com.br/ppp), bem como pelo envio dos documentos de comprovação de identificação e da qualificação completa do município que deseja aderir ao programa. O processo virtual para envio de documentações permite agilidade e facilidade, tanto para a gestão pública municipal interessada quanto para instituições de fomento que realizarão a análise das propostas.

Informações sobre o ES Inteligente:

www.bandes.com.br/ppp

[email protected]

