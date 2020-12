Bandes apresenta alternativas de incentivo ao desenvolvimento socioeconômico para novos gestores púbicos

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) participa do “Seminário de Novos Gestores – Educação e Gestão Empreendedora”, organizado pela Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), nas próximas segunda (21) e terça-feira (22). O evento é direcionado aos gestores públicos municipais e às equipes técnicas que assumirão as prefeituras no quadriênio 2021-2024.

O diretor de Negócios do Bandes, Luiz Fernando Castro de Mello Leitão, destaca que o Bandes dispõe de soluções de crédito que possibilitam promover o desenvolvimento regionalmente equilibrado dos municípios capixabas. Uma das alternativas é o Procidades – Programa Bandes de Investimentos nos Municípios, com linha de crédito direcionada à melhoria da infraestrutura dos municípios, nos serviços prestados à população e na eficiência da gestão pública.

“A partir do novo planejamento do banco, a área comercial conta com um modelo de atendimento ao cliente, estruturado sobre dois pilares: o de promover o desenvolvimento regional e o de setores econômicos. Trabalhamos para dar apoio e orientação ao crédito produtivo a negócios que possam desenvolver as potencialidades já existentes na região e discutir de forma articulada, com os setores público e empresarial, os projetos que agreguem dinamismo à economia local. A disponibilidade de uma linha de financiamento aos municípios é uma das alternativas criadas pelo banco para que prefeituras tenham acesso a recursos diretos para a realização de investimentos e modernização da gestão pública”, destaca Leitão.

O Seminário de Novos Gestores organizará seus debates em três eixos temáticos: Cidade empreendedora; Educação, desafios e resultados e Planejamento da gestão.

