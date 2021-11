Bandes apoia projeto para fortalecer o empreendedorismo feminino no Espírito Santo

Nesta segunda-feira (22), mais de 100 convidadas entre empresárias, autoridades e interessados participaram do lançamento do projeto “Mulheres Empreendedoras”, fruto de uma parceria entre a Junior Achievement do Espírito Santo (JAES) e o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes).

O “Mulheres Empreendedoras” é uma capacitação que fomenta o empreendedorismo feminino capixaba por meio de um programa de aulas estruturado sobre o mundo dos negócios. E o Bandes apoia essa iniciativa.

A solenidade de abertura ocorreu na sede do Bandes, no Centro de Vitória, com a presença da vice-governadora Jacqueline Moraes. Ela contou sua trajetória até a entrada na política capixaba e reforçou a importância do protagonismo feminino no mundo dos negócios.

A Vice-Governadoria coordena o programa ‘Agenda Mulher Empreendedora’ que visa a empoderar e dar visibilidade às mulheres, por meio do empreendedorismo, desde formações e qualificações diversificadas, até o empreendedorismo emocional. “As mulheres estão empreendendo cada vez mais, e precisamos oferecer esse suporte, pois desejamos que elas empreendam e cresçam”, pontuou.

Além da vice-governadora, o diretor-presidente do Bandes, Munir Abud de Oliveira, reforçou o compromisso do banco capixaba para que as mulheres tenham acesso a linhas de crédito. “Com a linha Bandes Retomada, fruto de uma captação recente de US$ 30 milhões com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), teremos pelo menos 20% dos financiamentos direcionados para empresas comandadas por mulheres e iniciativas como esta ajudam a criar um ambiente propício para que esses negócios se desenvolvam”, destaca.

“O projeto é uma excelente ferramenta para as capixabas aproveitarem oportunidades de negócio trazidas pelo Verão ‘mais normalizado’ do que o último que tivemos, devido à Covid-19. Indo além, o programa auxilia as participantes a se inspirarem, empoderarem e crescerem como mulheres empreendedoras. Que essas mulheres saiam de cada dia de treinamento com a autoestima renovada e com o compromisso de desenvolver as suas habilidades empreendedoras”, destaca a diretora da Junior Achievement do Espírito Santo, Erika Gusmão.

Mulheres Empreendedoras

Gratuita e presencial, a iniciativa pretende impulsionar o desenvolvimento de empreendimentos coordenados por mulheres no Estado, por meio da aprendizagem de temas como empreendedorismo, mercado de trabalho e educação financeira. Além disso, o projeto também objetiva estimular a autoestima, o senso de pertencimento e o desenvolvimento de habilidades empreendedoras às mulheres participantes.

O programa irá auxiliar mulheres a partir dos 18 anos que desejam empreender ou até mesmo já têm o próprio negócio. Para as que ainda desejam empreender, o curso será um incentivo e também uma preparação. Já as que estão atuando no mercado, as aulas serão um reforço para os negócios. A expectativa é que até o término do projeto, em dezembro, cerca de 160 mulheres sejam bonificadas com a certificação.

Apoio a mulheres empreendedoras

O Bandes expandirá os recursos de suas linhas de financiamento para capital de giro emergencial destinado a micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) capixabas. O banco capixaba formalizou a captação de US$ 30 milhões junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com assinatura de contrato entre as duas instituições. Isso significa que o Bandes tem à disposição aproximadamente R$ 170 milhões nos próximos meses para apoiar negócios que estão buscando expansão.

Assim, a captação tem também o objetivo de impulsionar a inclusão de gênero, por meio da coleta e do monitoramento de dados desagregados por sexo dos líderes ou proprietários das MPMEs, segundo as melhores práticas. Com isso, espera-se aumentar a participação efetiva de créditos de capital de giro para MPMEs lideradas por mulheres na carteira do Bandes.

