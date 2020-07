Bandes anuncia investimentos de R$ 7 milhões em empresa de locação de contêineres

.

A Locares (Locação de Containers) anunciou, nessa terça-feira (28), investimentos de cerca de R$ 7 milhões na expansão e modernização da empresa de locação e transformação de contêineres para uso, principalmente em canteiros de obra. A operação conta com financiamento exclusivo do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes).

Os investimentos têm como objetivos a aquisição e a reforma de 393 contêineres, que serão disponibilizados para a locação com finalidades, como almoxarifado, depósito, escritório, refeitório, sanitários e vestiário. A parceria foi firmada com uma visita da diretoria do banco capixaba à sede da empresa, em Linhares, nessa terça-feira (28).

De acordo com o sócio e diretor-presidente da empresa, Pedro Paulo Sette, a participação do banco de desenvolvimento capixaba foi fundamental para que o processo de expansão fosse acelerado. “Tínhamos um plano de negócios que previa investimentos com recursos próprios até meados de 2023. Com o apoio do Bandes, pudemos viabilizar que esses valores fossem aplicados até dezembro de 2021. Ou seja, antecipar investimentos com apoio do Bandes. Esse processo vai permitir a expansão da empresa dentro do Estado e também no Rio e Janeiro, Bahia e Minas Gerais, o que é bom para empresa, para o nosso Estado e também para o mercado, que terá à disposição uma oferta ampliada dos nossos produtos de qualidade”, destacou.

Além dos estados citados por Pedro Sette, a Locares também atua em São Paulo. Sediada em Linhares, por conta da localização privilegiada, no norte do Espírito Santo, a empresa possui portfólio variado de uso dos contêineres e busca distribuir seus produtos de forma ágil para os Estados onde atua.

O diretor-presidente do Bandes, Maurício Cézar Duque, aponta para a natureza agregadora desse tipo de empreendimento, justificando a missão de desenvolvimento do banco capixaba. “Buscamos empresas sólidas e prontas para se expandir, como a Locares. A função do banco de desenvolvimento é fomentar negócios em cadeia, que agregam valor não só ao produto gerado, mas a todo um segmento de produção que passa a impulsionar o crescimento de uma região do Estado e que permite a construção de uma dinâmica local que se sustente e que podemos ver concretamente trazendo resultados econômicos”, observou.

A Locares

A empresa, fundada em 2010, adquiriu os primeiros contêineres de outra empresa visando a resolver o problema ambiental de armazenamento e descarte das estruturas. Os sócios enxergaram a oportunidade de empreender no segmento e, após desenvolvimento do plano de negócios, optaram pelo aluguel, a fim de agilizar a montagem de infraestrutura em obras, com baixo custo financeiro e ambiental.

Hoje, a empresa é líder no mercado capixaba e, após a consolidação e busca pela diversificação de seus produtos e serviços, adquiriu 30 manipuladores telescópicos que atendem a todo o mercado nacional.

Com profissionais preparados e tecnologia na preparação de projetos especiais customizados, oferecem o que há de mais moderno em containers marítimos adaptados. Todo o processo de personalização, entrega e retirada obedece às normas de qualidade e segurança exigidas pelo mercado. Além disso, possuem frota própria de caminhões e carretas que dão agilidade na entrega.

