Bandeira verde: conta de luz segue sem taxa extra em julho, diz Aneel

Bandeira verde permanece desde abril de 2022, a expectativa da Aneel é manter a conta de luz sem cobrança extra durante todo o ano de 2023

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, nesta sexta-feira (30/6), que o mês de julho segue com a manutenção da bandeira verde tarifária na conta de luz, ou seja, não há cobrança de taxa extra ao consumidor.

“A manutenção da bandeira verde é um alento para o cidadão, que cada vez mais está alerta para o consumo consciente de energia”, afirma o diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa.

A expectativa da agência é manter a bandeira tarifária verde durante todo o ano de 2023. A conta de luz segue sem cobrança extra desde abril de 2022, quando os reservatórios das usinas hidrelétricas apresentaram um bom índice de armazenamento.

Veja o custo extra de cada bandeira na conta de luz:

Bandeira verde: não há cobrança adicional;

Bandeira amarela: R$ 2,989 por 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos;

Bandeira vermelha patamar 1: R$ 6,500 por 100 kWh consumidos; e

Bandeira vermelha patamar 2: R$ 9,795 por 100 kWh consumidos.

Chuvas

A energia elétrica produzida no Brasil é oriunda principalmente de usinas hidrelétricas. Em decorrência de um bom período de chuvas, a expectativa é de que não seja necessário o uso das usinas termelétricas, mais caras e responsáveis pelo aumento da emissão de gases de efeito estufa.

Em 2021, o Brasil passou por uma série crise hídrica. No início do segundo semestre daquele ano, os reservatórios das regiões Sudeste e Centro-Oeste, responsáveis por aproximadamente 70% do armazenamento de água do país, apresentaram níveis abaixo dos 30%.

Para tentar equilibrar os gastos com a geração de energia, a Aneel elevou a bandeira tarifária vermelha para dois. Na época, o governo federal passou a utilizar ainda mais a energia produzida nas usinas termelétricas.