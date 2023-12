Bandas musicais formadas por alunos da Rede Pública Estadual são destaques em campeonato brasileiro

Bandas musicais formadas por estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo, que fazem parte do projeto Bandas nas Escolas, do Programa Música na Rede, foram destaques no Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras. O evento, organizado pela Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras (LBF), foi realizado no último domingo (03), no município de Amparo, no Estado de São Paulo.

A Banda Musical Wilson Rezende, formada por estudantes do Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral (CEEMTI) Liceu Muniz Freire, de Cachoeiro de Itapemirim, brilhou na categoria Banda Musical Infantojuvenil, conquistando o 1° lugar em Corpo Musical, Pelotão Nobre e Regente Mor; além do 2° lugar em Baliza Feminina.

A Banda Jovem Sul, também composta por alunos da Rede Pública Estadual de Ensino do Estado, foi destaque conquistando na categoria Banda Musical Juvenil o 1° lugar em Pelotão Cívico; 2° lugar em Baliza Feminina; e o 3° lugar em Corpo Musical. Além disso, na categoria Sênior, obteve o 1° lugar em Pelotão Cívico e Corpo Musical; e o 2° lugar em Baliza Feminina.

A Banda Musical Wilson Rezende é regida pelo maestro Pablo Barros e a Banda Jovem Sul pelo maestro Gabriel Maroni.

O evento, que é parte do Calendário Oficial da LBF, visa a fomentar a educação, cultura, assistência social e o desenvolvimento de talentos musicais em todo o Brasil, proporcionando uma plataforma para o intercâmbio cultural e técnico entre jovens músicos, reforçando valores como ética, paz, cidadania e democracia.

Segundo a assessora de Apoio Curricular e Educação Ambiental da Sedu, Aleide Cristina de Camargo, os resultados obtidos pelas bandas do programa Música na Rede no campeonato refletem não apenas a qualidade do ensino musical oferecido, mas também a dedicação e o esforço dos estudantes e professores.

“O evento exigiu uma jornada significativa dos participantes, que viajaram mais de 800 quilômetros, desde Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, até Amparo, em São Paulo, demonstrando um comprometimento admirável com a música e a representação de sua escola e Estado”, ressaltou Aleide Cristina de Camargo.

Bandas nas Escolas

O projeto Bandas nas Escolas faz parte do programa Música na Rede, uma iniciativa da Secretaria da Educação (Sedu), em parceria com a Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) e a Fundação de Amparo e Apoio à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).

Saiba mais: https://musicanarede.fames.es.gov.br/

