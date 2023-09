Banda Sinfônica da Fames apresenta concerto acessível na Casa da Música Sônia Cabral

Após sucesso na apresentação dessa terça-feira (26) no Sesc Glória, no Centro de Vitória, a Banda Sinfônica da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) vai apresentar o seu concerto acessível a pessoas surdas na Casa da Música Sônia Cabral, também localizada no Centro, na próxima terça-feira (03), às 20 horas.

O concerto conta com um repertório escolhido por meio de uma pesquisa baseada na potência vibrátil de cada música, para que a banda propague ondas sonoras que provoquem maior vibração no ambiente.

Também será apresentada uma obra inédita, composta especialmente para a ocasião, pelo professor da Fames, Daniel Moreira. Em outra música, a banda contará com um cantor-sinalizante, permitindo que o público se concentre num único ponto, sem precisar dividir a sua atenção entre o tradutor libras e o artista.

Recursos táteis:

Para aguçar a sensibilidade do público às vibrações da música, o público será incentivado a assistir ao concerto descalço. Também serão distribuídos balões de ar, que, em contato com o corpo, transmitem as vibrações das notas musicais.

Serviço:

Concerto Acessível: Banda Sinfônica da Fames

Data: 03/10 (terça-feira)

Horário: 20 horas

Local: Casa da Música Sônia Cabral (Praça João Clímaco, s/n – Centro, Vitória)

Entrada Franca

