Band confirma que programa de Faustão segue diário

Reprodução/Twitter Faustão na edição de sexta-feira de seu programa na Band

De segunda a sexta no horário nobre da Band, Faustão segue com o programa diário, ao lado de Anne Lottermann e o filho dele, João Guilherme. Rumores de que Faustão estaria se sentindo sobrecarregado e que a emissora mudaria a grade por isso surgiram na terça-feira (1)

Para o iG Gente, a emissora afirmou que não é bem assim. Em nota, a assessoria da Band desmentiu que o programa teria uma mudança de grade. “A informação é totalmente improcedente. O programa continuará sendo exibido de segunda a sexta-feira”.

Desde a estreia, em 17 de janeiro, Faustão teve uma leve queda no Ibope, mas segue com uma audiência média de 5 a 6 pontos, além de ser um dos assuntos mais comentados do Twitter no horário nobre da emissora.