Band ainda não tem planos para Mariana Godoy e Dalton Rangel, segundo colunista

Divulgação Mariana Godoy e o chef Dalton Rangel

Com o fim do programa “Melhor Agora” , apresentado por Mariana Godoy e “Aqui na Band”, que contava com a participção do chef de cozinha Dalton Rangel, a Band precisa repensar os próximos passos desses profissionais, segundo a coluna do Fefito no portal UOL.

A jornalista deixou a RedeTV! depois de cinco anos para comandar um programa matinal na Band. Projeto que acabou cancelado para dar espaço ao programa de Edu Guedes e foi transformado em um talk show noturno, que agora foi suspenso.

Já Dalton, após trocar a Record pela Band, foi movido para o projeto de programa da manhã que acabou cancelado e, desde então, aguarda uma definição sobre seu futuro. Ainda segundo o colunista, quando questionada há três meses, a Band afirmou que tinha algo em desenvolvimento para o culinarista.

Por enquanto não foi oficializado nenhum plano para os dois apresentadores ano que vem, e continuam na grade da emissora sem nenhum projeto fixo.