Bancos ficarão fechados durante o carnaval; reabertura é na quarta-feira de Cinzas

Vandão abre o placar, mas Tallys deixa tudo igual no Robertão

Vice-líder do Campeonato Capixabão 2020, até o início da sexta rodada da primeira fase, o São Mateus chegou a sentir o gosto da liderança por alguns minutos. Na partida contra o Serra, no Robertão, o time do técnico Vevé chegou a abrir o placar, mas acabou cedendo o empate de 1 a 1.

Além de não alcançar a liderança, com o resultado, o Pitbull do Norte foi aos 11 pontos, acabou sendo ultrapassado pelo Rio Branco-ES e caiu para a terceira colocação na tabela. Já o Cobra-Coral, com o empate, chega aos oito pontos e cai para sétima posição.

O Campeonato Capixaba 2020 prossegue no final de semana, após o carnaval, com os jogos da sétima rodada da primeira fase. No sábado, dia 29, às 16h, o São Mateus recebe a Desportiva Ferroviária, no Sernamby. No domingo, dia 1º de março, às 15h, o Serra vai até Venda Nova do Imigrante para enfrentar o Rio Branco VN, no Olímpio Perim.

Depois de um primeiro tempo equilibrado, o São Mateus voltou melhor e abriu o placar aos 10 minutos. Após uma cobrança de falta do lateral Adalberto, a bola saiu baixa e o zagueiro Vandão desviou para o fundo das redes.