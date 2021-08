Banco Modal, JBS e Magalu divulgam balanços esta semana; veja o cronograma

Sophia Bernardes Banco Modal (MODL11), JBS (JBSS3) e Magazine Luiza (MGLU3) divulgam balanços esta semana

No início deste mês, a temporada de balanços do segundo trimestre está em andamento, grandes empresas e bancos de capital aberto encontram-se na época de divulgar seus lucros.

Desse modo, os investidores precisam acompanhar com cautela a performance das companhias da Bolsa de Valores . Principalmente, em um período de quedas causadas pelos óbitos e casos de Covid-19, reduções dos riscos fiscais e campanhas de vacinações.

Portanto, com os relatórios de resultados do trimestre, é possível identificar diversos itens. Por exemplo, as vendas líquidas, lucros, balanço patrimonial e dívida.

Importância dos levantamentos trimestrais

Em suma, os analistas e investidores aguardam as divulgações das empresas de capital aberto referente aos lucros na temporada de balanços trimestrais.

Logo, é comum que resultados distantes das expectativas ocasionem mudanças significativas nas grandes companhias, em suas ações e valor de mercado. Ou seja, podem designar se determinado ativo pode ser um bom investimento.

