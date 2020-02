Banco deve indenizar cliente que encontrou dados pessoais divulgados na internet

Nesta semana, a Comissão Estadual de Adoção (CEJA/ES), realizou uma reunião com os grupos de apoio à adoção do Estado do Espírito Santo para estreitar os laços e discutir temas ligados à adoção. O encontro, que aconteceu no prédio da Corregedoria Geral da Justiça, teve foco, em especial, nas ações que serão promovidas em comemoração ao Dia Nacional da adoção, celebrado em 25 de maio.

Estiveram presentes as representantes do grupo de Apoio à Adoção “Mãos Amigas” GAAMA, do município de Serra, Flowrency Pacheco e Roberta Torres, Grupo de Apoio à adoção e a Convivência Familiar e Comunitária “Raízes e Asas”, do município de Cariacica, Giselle Dutra e Leyciany Soares e do grupo Ciranda, do município de Vitória, Cecília Lemos e Rodrigo Aboudib.

De acordo com o coordenador da CEJA/ES, Helerson Elias Silva, a aproximação da comissão com estes grupos é importante para o desenvolvimento de trabalhos em conjunto e parcerias com o intuito de fomentar a adoção em nosso estado e discutir problemas e soluções ligados ao tema. “Para a semana do Dia Nacional da Adoção, estamos planejando uma série de eventos, com atividades que ainda serão melhor detalhadas na nossa próxima reunião, no início de março”.

A Assistente Social da Ceja, Luciana Lacerda, explica que os Grupos de Apoio à Adoção são formados por voluntários e realizam reuniões periódicas com famílias interessadas em adotar e também aquelas que já adotaram. “Por meio da troca de experiências, os grupos exercem o papel de orientar e esclarecer sobre o processo de habilitação, o estágio de convivência, os desafios, as motivações, além de ajudarem a quebrar paradigmas, sensibilizando a população sobre, por exemplo, a adoção tardia”.

Conheça os grupos de Apoio à Adoção do Estado do Espírito Santo:

Grupo de Apoio à adoção Ciranda – Vitória

Endereço: Avenida Fernando Ferrari, nº 1358, Boa Vista – Vitória/ES

Contatos: Rodrigo Aboudib (27) 99989-7396 e Cecília Lemos (27) 99972-7250

E-mail: [email protected]

Facebook: Ciranda Vitória

Reuniões: 2ª quinta-feira do mês, às 19h

Grupo de Apoio à Adoção Raizes e Asas – Cariacica

Endereço: Rua São Paulo, nº 117, São Francisco – Cep: 29145-438 – Cariacica/ES

Contato: Giselle Dutra (27) 98133-6049

E-mail: [email protected] / giselledesouza [email protected]

Facebook: GAA Raizes e Asas

Reuniões: Último domingo do mês, às 15h

Grupo de Apoio à Adoção Mãos Amigas (GAAMA) – Serra

Endereço: Avenida Primeira Avenida, nº 45, Laranjeiras – Serra/ES

Contatos: Flowrency Pacheco (27) 99634-2904 e Roberta Torres (27) 99789-3552

E-mail: [email protected]

Facebook: GAA Mãos Amigas

Reuniões: 3ª sexta-feira do mês, das 19h às 21h.

Grupo de Apoio à Adoção Gerando Com o Coração – Guarapari

Endereço: Rua Desesseis, nº 14, Fatima Cidade Jardim – Guarapari/ES

E-mail: [email protected]

Contato: Virgínia (27) 99928-8311

Grupo de Apoio à Adoção Família do Coração – Linhares

Endereço: Avenida Guerino Giubert, nº 423 – Nossa Senhora da Conceição – Linhares/ES

Contato: Edina Pereira Novais Maas (27) 98886-2636

E-mail: [email protected]

Reuniões: 2° sábado de cada mês

Vitória, 19 de fevereiro de 2020

