Banco de Desenvolvimento da América Latina dá sinal verde para Bandes iniciar captação de US$ 50 milhões

O Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) sinalizou positivamente para o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) iniciar as tratativas de captação de US$ 50 milhões para compor um programa de fomento à economia, com o objetivo de apoiar empreendimentos de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) e municípios capixabas.

Com a autorização da organização, o Bandes dará início ao processo de captação de recursos, submetendo uma carta-consulta à Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex), do Ministério da Economia. A expectativa, após a conclusão de todas as etapas, é que os recursos estejam disponíveis para serem aplicados nas linhas de crédito do banco em 2021.

O diretor-presidente do Bandes, Maurício Cézar Duque, enfatiza o esforço do banco de desenvolvimento capixaba em buscar novas fontes de recursos e atuar como um dos principais atores no fomento da economia capixaba. “O Bandes vem nesta busca por recursos oriundos de outras entidades para fortalecer a sua sustentabilidade e para dar mais robustez aos seus produtos. Estamos sempre procurando alternativas de captação de recursos, que possam ser aplicados em financiamentos para setores produtivos e fomentar o desenvolvimento de todas as regiões do Estado”, enfatiza Duque.

Esta já é a segunda captação de recursos internacionais que o banco capixaba se submete este ano. Desde o início do segundo semestre, o Bandes vem dando andamento à busca de US$ 30 milhões junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), também com o objetivo de aplicar os recursos em financiamentos para setores produtivos do Estado. Para alcançar seus objetivos, o banco se habilitou junto à agência classificadora de risco Fitch Ratings, com a nota AA, possibilitando, assim, o pleito junto aos organismos multilaterais internacionais.

Sobre o CAF

O CAF é uma instituição internacional multilateral de desenvolvimento da América Latina. Fundada em 1970, o Banco de Desenvolvimento da América Latina possui 19 países membros, 17 da América Latina e do Caribe, além de Portugal e Espanha e outros 14 bancos privados. A entidade tem como missão impulsionar o desenvolvimento sustentável e a integração regional na América Latina, por meio do financiamento de projetos dos setores público e privado, a provisão de cooperação técnica e outros serviços especializados.

Informações sobre linhas de financiamento:

www.bandes.com.br

[email protected]

Bandes Atende: 0800 283 4202

Av. Princesa Isabel, 54, Centro, Vitória

App disponível para Android e iOS

Informações à imprensa:

Gerência de Comunicação Institucional do Bandes

Bárbara Deps Bonato / Wilson Igreja Campos

(27) 99774-4428

[email protected]