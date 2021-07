Banco Central implementa 2ª fase do Open Banking esta semana; saiba o que muda

Fernanda Capelli Banco Central implementa 2° fase do Open Banking esta semana

Com a migração do analógico para o digital intensificada após a pandemia da Covid-19, o Banco Central (BC) tem investido cada vez mais em novas tecnologias, assim como as transformações digitais.

Dessa maneira, depois da implementação do Pix , a instituição vem se preparando para colocar em prática a segunda fase, de quatro, do seu projeto de Open Banking (sistema financeiro aberto).

Nesta quinta-feira (15), o BC vai iniciar o compartilhamento de dados dos clientes entre instituições financeiras, sejam tradicionais ou digitais, caso solicitado por eles.

Entenda o projeto

De acordo com o Banco Central, o Open Banking tem como objetivo aumentar a eficiência, assim como acirrar a competição do Sistema Financeiro Nacional. Além disso, abre espaço para a atuação de novas empresas nesse setor.

